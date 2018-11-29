ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чайная дегустация и кулинарно-музыкальный квартирник. Куда пойти в Бресте в выходные

30.11.2018 16:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ближайшие культурные выходные в Бресте пройдут в музыкально-дегустационном формате.


Фото: vk.com/kvartirnikbrest

Что: Квартирник Winter Games

Где: Кэнди-бар «Сахарини бутик», улица Карбышева, 32

Когда: 1 и 2 декабря

Сколько: 25 рублей

КвАРТирник — музыкально-кулинарное шоу с мастер-классами, дегустацией вкусных блюд и напитков, концертной программой, живым общением. В программе — живые выступления, праздничные сюрпризы, кулинарный мастер-класс по приготовлению рождественских блюд, дегустация и любимые зимние песни.


Что: Дегустация чая

Где: Чайный домик в Парке культуры и отдыха

Когда: 1 и 2 декабря с 16.00 до 22.00

Сколько: Бесплатно по предварительной записи

В эти выходные брестчан и гостей города приглашают на встречу в чайный домик. В программе — дегустация голубого чая и рисового улуна, настольные игры и просмотр фильма.


Фото: kudago.com

Что: Джаз-концерт

Где: Зал ООКЦ, Коммунистическая, 1

Когда: 2 декабря в 18.30

Сколько: 25−30 рублей

Проект «Международный джаз» начинает новый сезон из серии "Джаз из Нью-Йорка" концертом квартета современных звезд нью-йоркского джаза при участии Грэмми-лауреата саксофониста Майрона Уолдона (Myron Walden), басиста и композитора Арка Овруцкого (Ark Ovrutski), пианиста Бенито Гонсалеса (Benito Gonzalez) и барабанщика Чарлза Гульда (Charles Goold).

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближайшие культурные выходные в Бресте пройдут в музыкально-дегустационном формате.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский эксперт оценил новый автомат Калашникова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика