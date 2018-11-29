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Чайная дегустация и кулинарно-музыкальный квартирник. Куда пойти в Бресте в выходные
Ближайшие культурные выходные в Бресте пройдут в музыкально-дегустационном формате.
Что: Квартирник Winter Games
Где: Кэнди-бар «Сахарини бутик», улица Карбышева, 32
Когда: 1 и 2 декабря
Сколько: 25 рублей
КвАРТирник — музыкально-кулинарное шоу с мастер-классами, дегустацией вкусных блюд и напитков, концертной программой, живым общением. В программе — живые выступления, праздничные сюрпризы, кулинарный мастер-класс по приготовлению рождественских блюд, дегустация и любимые зимние песни.
Что: Дегустация чая
Где: Чайный домик в Парке культуры и отдыха
Когда: 1 и 2 декабря с 16.00 до 22.00
Сколько: Бесплатно по
В эти выходные брестчан и гостей города приглашают на встречу в чайный домик. В программе — дегустация голубого чая и рисового улуна, настольные игры и просмотр фильма.
Что: Джаз-концерт
Где: Зал ООКЦ, Коммунистическая, 1
Когда: 2 декабря в 18.30
Сколько: 25−30 рублей
Проект «Международный джаз» начинает новый сезон из серии "Джаз из Нью-Йорка" концертом квартета современных звезд нью-йоркского джаза при участии Грэмми-лауреата саксофониста Майрона Уолдона (Myron Walden), басиста и композитора Арка Овруцкого (Ark Ovrutski), пианиста Бенито Гонсалеса (Benito Gonzalez) и барабанщика Чарлза Гульда (Charles Goold).
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Ближайшие культурные выходные в Бресте пройдут в музыкально-дегустационном формате.
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