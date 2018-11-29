Чайная дегустация и кулинарно-музыкальный квартирник. Куда пойти в Бресте в выходные

Ближайшие культурные выходные в Бресте пройдут в музыкально-дегустационном формате.



Фото: vk.com/kvartirnikbrest

Что: Квартирник Winter Games

Где: Кэнди-бар «Сахарини бутик», улица Карбышева, 32

Когда: 1 и 2 декабря

Сколько: 25 рублей

КвАРТирник — музыкально-кулинарное шоу с мастер-классами, дегустацией вкусных блюд и напитков, концертной программой, живым общением. В программе — живые выступления, праздничные сюрпризы, кулинарный мастер-класс по приготовлению рождественских блюд, дегустация и любимые зимние песни.





Что: Дегустация чая

Где: Чайный домик в Парке культуры и отдыха

Когда: 1 и 2 декабря с 16.00 до 22.00

Сколько: Бесплатно по предварительной записи

В эти выходные брестчан и гостей города приглашают на встречу в чайный домик. В программе — дегустация голубого чая и рисового улуна, настольные игры и просмотр фильма.



Фото: kudago.com

Что: Джаз-концерт

Где: Зал ООКЦ, Коммунистическая, 1

Когда: 2 декабря в 18.30

Сколько: 25−30 рублей

Проект «Международный джаз» начинает новый сезон из серии "Джаз из Нью-Йорка" концертом квартета современных звезд нью-йоркского джаза при участии Грэмми-лауреата саксофониста Майрона Уолдона (Myron Walden), басиста и композитора Арка Овруцкого (Ark Ovrutski), пианиста Бенито Гонсалеса (Benito Gonzalez) и барабанщика Чарлза Гульда (Charles Goold).