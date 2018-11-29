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Американский эксперт оценил новый автомат Калашникова

30.11.2018 16:02 — Разное | Tut.by  
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Эксперт Марк Эпископос рассказал, зачем России понадобился АК-308 — автомат Калашникова под патрон 7,62×51 НАТО. По словам Марка, AK-308 — один из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия.


Фото: kalashnikov. media

Внешне АК-308 похож на АК-12 и несет некоторые элементы дизайна АК-103. Новый автомат Калашникова немного длиннее и тяжелее АК-12 из-за более крупного калибра. От предшественника АК-308 унаследовал складной приклад и переработанную газовую трубку. Затворная рама и ствольная коробка заимствованы у пулемета РПК-74М с небольшими изменениями. Это было сделано для повышения долговечности конструкции.

Марк Эпископос считает, что АК-308 создан исключительно для экспортных целей. Например, российским фирмам пришлось пропустить тендер индийской армии на закупку штурмовой винтовки из-за отсутствия у них оружия под патрон 7,62×51.

В этом свете АК-308 — явная попытка России стать основным экспортером автоматов для Индии. Кроме Дели новый автомат должен приглянуться и другим покупателям оружия под стандартный калибр НАТО. В качестве потенциального покупателя может выступить Бразилия и, возможно, Пакистан.

 
 
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Внешне АК-308 похож на АК-12 и несет некоторые элементы дизайна АК-103.
 
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