Volkswagen тестирует новый компактвэн, который придет на смену Touran

В Сети появились первые шпионские фотографии нового компактвэна Volkswagen, проходящего ездовые испытания на дорогах общего пользования. По слухам, будущая новинка придет на смену сразу двум моделям — Golf Sportsvan и Touran.





Не секрет, что в Европе покупатели новых машин предпочитают кроссоверы, которые постепенно вытесняют однообъемники. Тем не менее компактвэны в Старом свете по-прежнему востребованы, хотя их доля постепенно сокращается. По этой причине в Volkswagen могут уменьшить свое присутствие в европейском сегменте компактвэнов, заменив Golf Sportsvan и Touran одной моделью. По неподтвержденным пока данным, она может получить имя Variosport.





На днях в интернете появились шпионские снимки тестовых «мулов» будущей новинки, информации о которой пока очень мало. По слухам, в основу перспективного компактвэна ляжет модифицированный вариант платформы MQB, на которой разрабатывается Golf следующего поколения. Ожидается, что в длину новый однообъемник растянется на 4,7 м, а покупатели смогут выбирать между пяти- и семиместным вариантами компоновки салона.





Набор двигателей Variosport будет включать турбированные агрегаты объемом 1,5 л и 2 л, причем запланированы также «мягкогибридные» модификации и версии с полноценным «подключаемым» гибридом (PHEV). О сроках появления Variosport на рынке пока ничего не сообщается.