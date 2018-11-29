1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ профилактики СПИДа

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, развивающийся на фоне ВИЧ-инфекции. При этом иммунная система человека становится неспособной сопротивляться любым видам инфекции. И даже самая безобидная из них способна привести к тяжелому заболеванию и трагическому исходу. Ни лекарства, ни вакцины от этого пока нет. В данный момент можно только продлить жизнь и улучшить ее качество больным, но не вылечить.

Основные пути передачи ВИЧ

Основной механизм передачи инфекции – кровоконтактный. Болезнь передается при половых контактах; от инфицированной матери к ребенку в период беременности через плаценту, во время родов, при грудном вскармливании от матери к ребенку; при совместном или повторном использовании шприцев, игл, а также нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга, чужих бритвенных принадлежностей, зубных счеток с остатками крови.

ВИЧ не передается:

– при рукопожатии или объятиях;

– через пот и слезы;

– при кашле и чихании;

– при использовании общей посуды или постельного белья;

– при совместных занятиях спортом;

– в общественном транспорте; через животных или при укусах насекомых.

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь на 1 октября 2018 года

По состоянию на 1 октября 2018 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 26 398 случаев ВИЧ-инфекции, 20 553 человека, живущих с ВИЧ.

Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15–49 лет (подростки и взрослые) составляет 24 317 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,1%).

За 9 месяцев 2018 г. в этой возрастной группе зарегистрировано 1 522 случая (87,4%). За аналогичный период 2017 г. – 1 542.

В УЗ «Хотимская ЦРБ» на 01.11.2018 года состоит на учете 16 ВИЧ-инфицированных пациентов (мужчины – 9, женщины – 7; город – 11, село – 5; старше 30 лет – 16). Основной путь передачи – половой.

За весь период наблюдения умерло 2 ВИЧ-инфицированных пациента в 4 клинической стадии.

Профилактические меры

Предупредить инфицирование можно, соблюдая следующие правила:

– избегать случайных половых контактов и хранить верность одному партнеру;

– пользоваться презервативом при случайных половых контактах;

– своевременно обращаться за медицинской помощью в случае воспалительных заболеваний репродуктивной системы и инфекций, передаваемых половым путем;

– инвазивные процедуры (татуировки, пирсинг и другие) проводить только в специализированных учреждениях;

– пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (бритвы, лезвия и маникюрные принадлежности и т.д.);

– не употреблять инъекционные наркотики;

– пройти добровольное обследование на ВИЧ, если у вас была рискованная ситуация, которая могла привести к инфицированию.

Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в УЗ «Хотимская ЦРБ», а также отделах профилактики ВИЧ/СПИД республиканского и Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Провериться на ВИЧ-инфекцию жители теперь могут в домашних условиях.

Тест-системы для определения ВИЧ-инфекции, которые можно применять в домашних условиях, появились в аптечной сети.

Достоверность результатов самотестирования высокая (до 99%). Они просты в использовании и не требуют сложных манипуляций.

Альфонс ХРОЛ,

врач-инфекционист