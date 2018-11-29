ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ профилактики СПИДа

30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, развивающийся на фоне ВИЧ-инфекции. При этом иммунная система человека  становится неспособной сопротивляться любым видам инфекции. И даже самая безобидная из них способна привести к тяжелому заболеванию и трагическому исходу. Ни лекарства, ни вакцины от этого пока нет. В данный момент можно только продлить жизнь и улучшить ее качество больным, но не вылечить.
Основные пути передачи ВИЧ
Основной механизм передачи инфекции – кровоконтактный. Болезнь передается при половых контактах; от инфицированной матери к ребенку в период беременности через плаценту, во время родов, при грудном вскармливании от матери к ребенку; при совместном или повторном использовании шприцев, игл, а также нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга, чужих бритвенных принадлежностей, зубных счеток с остатками крови.
ВИЧ не передается:
– при рукопожатии или объятиях;
– через пот и слезы;
– при кашле и чихании;
– при использовании общей посуды или постельного белья;
– при совместных занятиях спортом;
– в общественном транспорте; через животных или при укусах насекомых.
Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь на 1 октября 2018 года
По состоянию на 1 октября 2018 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 26 398 случаев ВИЧ-инфекции, 20 553 человека, живущих с ВИЧ.
Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15–49 лет (подростки и взрослые) составляет 24 317 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,1%).
За 9 месяцев 2018 г. в этой возрастной группе зарегистрировано 1 522 случая (87,4%). За аналогичный период 2017 г. – 1 542.
В УЗ «Хотимская ЦРБ» на 01.11.2018 года состоит на учете 16 ВИЧ-инфицированных пациентов (мужчины – 9, женщины – 7; город – 11, село – 5; старше 30 лет – 16). Основной путь передачи – половой.
За весь период наблюдения умерло 2 ВИЧ-инфицированных пациента в 4 клинической стадии.
Профилактические меры
Предупредить инфицирование можно, соблюдая следующие правила:
– избегать случайных половых контактов и хранить верность одному партнеру;
– пользоваться презервативом при случайных половых контактах;
– своевременно обращаться за медицинской помощью в случае воспалительных заболеваний репродуктивной системы и инфекций, передаваемых половым путем;
– инвазивные процедуры (татуировки, пирсинг и другие) проводить только в специализированных учреждениях;
– пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (бритвы, лезвия и маникюрные принадлежности и т.д.);
– не употреблять инъекционные наркотики;
– пройти добровольное обследование на ВИЧ, если у вас была рискованная ситуация, которая могла привести к инфицированию.
Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в УЗ «Хотимская ЦРБ», а также отделах профилактики ВИЧ/СПИД республиканского и Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Провериться на ВИЧ-инфекцию жители теперь могут в домашних условиях.
Тест-системы для определения ВИЧ-инфекции, которые можно применять в домашних условиях, появились в аптечной сети.
Достоверность результатов самотестирования высокая (до 99%). Они просты в использовании и не требуют сложных манипуляций.

Альфонс ХРОЛ,
врач-инфекционист

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, развивающийся на фоне ВИЧ-инфекции. При этом иммунная система человека  становится неспособной сопротивляться...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработчик из Калинковичей выиграл в конкурсе от «Яндекса» 1500 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика