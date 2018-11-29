И снова о собаках

Казалось бы, на эту тему в районной газете сказано подробно и много, но многие нерадивые хозяева по-прежнему продолжают отпускать своих питомцев в “свободное плавание”. Безнадзорные животные гуляют по райцентру после того, как проводят хозяина на работу или в школу. Или их отпускают из жалости: мол, пусть побегают. Или питомец надоел и его выбрасывают. Но, согласитесь, во всех этих случаях, в первую очередь, виноват не пес, а человек.

За истекший период 2018 года сотрудниками РОВД было составлено 8 протоколов в отношении таких хозяев: они привлечены к административной ответственности по ст. 15.47 КоАП РБ “Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных”. Три “дела” было рассмотрено в суде. В пяти случаях на владельцев были наложены штрафы на общую сумму 989,5 рублей.

Занимается отловом безнадзорных животных и УКП “Жилкомхоз”. Как сообщил директор предприятия, в организации уже имеется вольер для содержания отловленных животных на три места. Если в течении 5 суток не объявляется хозяин, таких подвергают акту эвтаназии. К сожалению, в отношении 12 животных в текущем году ее пришлось применить.

Хочется еще раз обратиться к владельцам собак и напомнить, что отпуская их гулять без сопровождения, без намордника и поводка вы нарушаете ЗАКОН. И не только гражданский, но и моральный. Ваш питомец может контактировать с больным собратом и принести болезнь вам в дом. Например, лишай, не говоря уже о бешенстве. Не стоит быть наивными и полагать, что ваш пес “белый и пушистый”: он животное, которое может проявить агрессию по отношению к другим людям. И хорошо, если только напугать. Хотя и “напугать” уже серьезно, ведь если это ребенок, то он может получить психологическую травму от сильного испуга. А ведь может и укусить…

Согласно требованиям к содержанию домашних собак, утвержденным Совмином Беларуси, выгуливать животных в населенных пунктах разрешено только в специально отведенных местными органами власти местах. За нарушения на владельца пса может быть наложен штраф в размере от 1 до 15 базовых величин (БВ). Такая же ответственность предусмотрена за выгул без короткого поводка и намордника (за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке, которых можно выводить на поводке без намордника). Важна оговорка: штраф в размере от 1 до 15 БВ предусмотрен лишь в том случае, когда нарушение правил не имело последствий.

При причинении собакой вреда здоровью людей или имуществу нарушителю грозит штраф от 10 до 30 БВ или административный арест. Кроме того, владелец собаки несет гражданско-правовую ответственность, то есть он обязан выплатить потерпевшей стороне денежную компенсацию. Ее размер определяется в каждом конкретном случае по решению суда.

Многие жители района жалуются на свободно гуляющих животных, но, когда заходит вопрос о том, а чья же это собака, люди разводят руками: “Неизвестно….” Но ведь многие знают чье животное… Почему молчат? Не хочется ругаться с соседями. Жаль их.

А не жаль ребенка, которого укусят? Не жаль бабушку, которой собака оторвет рукав у пальто?

Если мы хотим жить в благополучной стране, то должны иметь твердые моральные принципы и гражданскую позицию по отношению к людям, нарушающим закон. Не может в этом вопросе быть мелочей и отклонений.

Или вы не согласны?

Анна МАВИЧ