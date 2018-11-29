Под пристальным вниманием и контролем профсоюзов

Выбор места проведения VI Пленума Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса был не случаен. В санатории имени Ленина Бобруйского района на протяжении последних лет проходят оздоровление работники сельскохозяйственных организаций Могилевщины, одновременно повышая квалификацию. А забота о здоровье тружеников села остается приоритетной в деятельности профсоюзных комитетов.

Мы попросили поделиться мнением о работе Пленума председателя райкома профсоюза работников АПК Михаила КАРПЕНКОВА.

— У прибывших на мероприятие из других областей республики была прекрасная возможность оценить высокий уровень обслуживания и лечебные возможности санатория, — рассказывает Михаил Александрович. – Замечу, что перед этим делегации трех областей посетили санаторий им. К.П.Орловского в а/г Мышковичи Кировского района. Как всегда, разговор носил деловой характер. В центре внимания профсоюзных органов широкий спектр вопросов: коллективные договора, оздоровление работников, организация трудового соревнования, вопросы техники безопасности и охраны труда и многое другое.

Говоря о коллективных договорах, председатель Республиканского комитета Николай Лабушев отметил, что их заключение — один из основных моментов в работе профсоюзных организаций, ведь Коллективный договор – это профсоюзная конституция, в которой четко прописаны права и обязанности всех сторон, и весь комплекс гарантий и льгот, который может быть предоставлен работникам. В связи с этим многие документы из-за того, что в них не включены нормы, определенные генеральным тарифным соглашением, требуют доработки.

Профсоюзная работа неразрывно связана с производственной деятельностью. Там, где есть, в первую очередь, молоко – основной источник поступления финансовых средств в сельскохозяйственных организациях, там есть и деньги на выплату заработной платы.

Многие сельхозпредприятия находятся в сложном финансовом положении. В этих условиях возрастает роль профсоюзов в части защиты прав работников, соблюдения нанимателями пакета социальных гарантий. Проблемных вопросов много, и они должны быть под пристальным вниманием и контролем профсоюза.

На пленуме были подведены итоги работы отраслевого профессионального союза за год, а его лучшие представители отмечены Грамотами и Благодарностями в различных номинациях.

За высокий профессионализм, активное участие в подготовке и проведении уборочной кампании 2018 года председатель райкома профсоюза работников АПК Михаил КАРПЕНКОВ награжден Почетной грамотой Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Поздравляем!

Александр ПЕТРОВ.

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