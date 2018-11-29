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Использовала свой шанс на все сто

30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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О победительнице недавно прошедшего областного конкурса «Маладая гаспадыня» Ольге Реусовой из агрогородка Беседовичи мы, благодаря районной газете «Шлях Кастрычніка», областным, республиканским средствам массовой информации, знаем если не все, то очень многое. При этом некоторые издания несколько поторопились, сообщив, что Ольге наряду с короной в подарок вручили стиральную машину. В принципе, все так, только данный факт свершился на днях. Выполняя поручение организаторов конкурса, ценный подарок победительнице вручил председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Михаил Карпенков.
— Ольга, в одном из интервью вы сказали: «Я мечтаю, что скоро у меня тоже будет своя семья и много детишек!». Ключевое слово здесь «скоро». Для претворения в жизнь этой мечты и принц есть?
— Есть. С ним мы дружим уже семь лет, со школьной скамьи. Но давайте не будем торопить события. Как говорит моя бабушка Екатерина Григорьевна: «Замуж – не напасть, лишь бы замужем не пропасть».
Еще один, ранее не упоминавшийся факт: немногие знают, что на областной конкурс могла поехать другая конкурсантка. Но в силу внезапно возникших обстоятельств, по ходу пришлось вносить коррективы. И, как оказалось, все сложилось как нельзя прекрасно. Как говорится: все что делается, все к лучшему.
Приданое к свадьбе есть, впереди республиканский конкурс. Ольга Реусова не прочь примерить корону более высокого качества.

Александр Лейчинский.
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О победительнице недавно прошедшего областного конкурса «Маладая гаспадыня» Ольге Реусовой из агрогородка Беседовичи мы, благодаря районной газете «Шлях...
 
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