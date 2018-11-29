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Использовала свой шанс на все сто
30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
О победительнице недавно прошедшего областного конкурса «Маладая гаспадыня» Ольге Реусовой из агрогородка Беседовичи мы, благодаря районной газете «Шлях Кастрычніка», областным, республиканским средствам массовой информации, знаем если не все, то очень многое. При этом некоторые издания несколько поторопились, сообщив, что Ольге наряду с короной в подарок вручили стиральную машину. В принципе, все так, только данный факт свершился на днях. Выполняя поручение организаторов конкурса, ценный подарок победительнице вручил председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Михаил Карпенков.
Александр Лейчинский.
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О победительнице недавно прошедшего областного конкурса «Маладая гаспадыня» Ольге Реусовой из агрогородка Беседовичи мы, благодаря районной газете «Шлях...
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