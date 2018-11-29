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Вопросы охраны труда в учреждениях образования обсудили на семинаре в Хотимске

30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На всех предприятиях и во всех организациях нашей страны действует система безопасности, которая в полной мере предупреждает возникновение опасных для человека ситуаций, приводящих к проблемам со здоровьем или к его гибели. Этой системе дали название «Охрана труда», а ее действие направлено на то, чтобы обеспечить безопасные условия труда.

«Охрана труда направлена не только на безопасность трудового процесса, но и на профилактику профессиональных заболеваний, организацию питания и отдыха работников, — уверена Татьяна Ткачева, председатель Хотимского райкома профсоюза работников образования и науки. — Правильно организованная охрана труда позволяет работникам чувствовать себя защищенными, в результате чего повышается заинтересованность в работе и уменьшается текучка кадров».
Работа в данном направлении организована и в Хотимском районе. Недавно на базе ясли-сада №2 состоялся семинар-практикум «Актуальные требования и подходы к соблюдению законодательства об охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. Направление работы по обеспечению безопасной среды в учреждениях образования». В работе семинара-практикума приняли участие старший инспектор ИНиП РОЧС Сергей Попелыш, начальник районной инспекции «Энергонадзор» Дмитрий Тарасов, инженер по охране труда отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Алла Бондарева, а также руководители и специалисты, курирующие вопросы охраны труда в учреждениях образования.
К слову, учреждение, на базе которого проводилось мероприятие, было выбрано неслучайно: ясли-сад два года подряд занимал 1 место в ежегодном смотре-конкурсе по охране труда среди учреждений образования Хотимского района. А потому Лариса Минченко, заведующий яслями-садом №2, также в рамках семинара поделилась опытом работы. В своем выступлении Лариса Викторовна отметила, что работа в дошкольном учреждении строится в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь. В учреждении ведется большая работа по охране труда работников совместно с профсоюзным комитетом.
— Ничто не должно быть превыше обеспечения защиты человека от угроз его здоровью и жизни. Правильно организованная система охраны труда дисциплинирует самого работника и, как следствие, ведет к повышению производительности выполняемой работы и увеличению ее эффективности, — считает Л.В. Минченко.
Важно в данном направлении, уверена Лариса Викторовна, привлекать к работе общественных инспекторов по охране труда. Такие специалисты избираются на профсоюзном собрании и в последствии осуществляют дополнительный контроль за деятельностью по технике безопасности и охране труда, в том числе могут вносить конкретные предложения, делать замечания, организовывать обучение и информирование по вопросам охраны труда.
Во время семинара-практикума его участникам напомнили о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, действиях в случае пожара; о правилах работы с электроприборами. Алла Яковлевна акцентировала внимание присутствующих на основных направлениях в работе по охране труда, проведении инструктажей, порядке проведения обучения и проверке знаний работников.
«Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания несут обществу большие экономические потери. Охрана труда для работника — единственный способ сохранить самое главное богатство — жизнь, здоровье и трудоспособность. Она должна быть неотъемлемой и строго выполняемой частью его трудовых обязанностей. Проведение подобных семинаров оказывает существенную помощь в работе по охране труда, создает благоприятные условия для внедрения в практику новых достижений, обмена опытом и повышения профессионального уровня», — резюмировала Алла Бондарева.

Анна МАВИЧ

 
 
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На всех предприятиях и во всех организациях нашей страны действует система безопасности, которая в полной мере предупреждает возникновение опасных для человека...
 
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