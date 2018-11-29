На базе ГПЛ-16 прошло мероприятие по профилактике ВИЧ

Всемирный день борьбы со СПИДом каждый год отмечается 1 декабря. Такая страшная болезнь, которая кажется для многих далекой, но в то же время вполне реальной. Самым важным методом борьбы с этим заболеванием, как впрочем и с многими другими, остается профилактика. Ведь основным способом распространения заболевания является заражение половым путем и во время инъекций при внутривенном введении наркотических средств. Наиболее эффективным способом в борьбе с ВИЧ становится регулярное информирование населения. Ведь в любой момент можно встретить человека с такой болезнью. Как себя вести с такими людьми? Как защитить себя от болезни?

Эти и другие важные вопросы обсудили с учащимися ГПЛ №16 библиотекарь учреждения Любовь Хололова, также на мероприятие были приглашены работники центральной районной библиотеки: Ирина Лазукова и Елена Шумейко. Они и подготовили к просмотру фильм не только об опасности заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом, но и о других важных факторах. Например, как вести себя с больными, зараженными этой болезнью.

Ребята смотрели наглядные истории о людях, которые живут с такими заболеваниями полноценно. Узнали как они борются за свою жизнь и как важно не отвергать таких людей. В бытовых условиях контакт с зараженным абсолютно безопасен. Многие люди живут с ВИЧ и СПИДом: учатся, работают, заводят полноценные семьи и рожают здоровых детей. Они поддерживают жизнь специальными лекарствами. Самой главной проблемой таких больных становится проблема отторжения социума. В конце мероприятия ребята получили познавательные брошюры и красные ленточки, которые символизируют борьбу с этой страшной болезнью.

Самое главное оружие в борьбе с многими недугами — профилактика. В такой ситуации очень важно своевременное информирование людей: о защите здоровья, о безопасном контакте с зараженными и о современных способах лечения СПИДа.

Эльмира Карпова