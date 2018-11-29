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На базе ГПЛ-16 прошло мероприятие по профилактике ВИЧ
30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Всемирный день борьбы со СПИДом каждый год отмечается 1 декабря. Такая страшная болезнь, которая кажется для многих далекой, но в то же время вполне реальной. Самым важным методом борьбы с этим заболеванием, как впрочем и с многими другими, остается профилактика. Ведь основным способом распространения заболевания является заражение половым путем и во время инъекций при внутривенном введении наркотических средств. Наиболее эффективным способом в борьбе с ВИЧ становится регулярное информирование населения. Ведь в любой момент можно встретить человека с такой болезнью. Как себя вести с такими людьми? Как защитить себя от болезни?
Эти и другие важные вопросы обсудили с учащимися ГПЛ №16 библиотекарь учреждения Любовь Хололова, также на мероприятие были приглашены работники центральной районной библиотеки: Ирина Лазукова и Елена Шумейко. Они и подготовили к просмотру фильм не только об опасности заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом, но и о других важных факторах. Например, как вести себя с больными, зараженными этой болезнью.
Эльмира Карпова
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Всемирный день борьбы со СПИДом каждый год отмечается 1 декабря. Такая страшная болезнь, которая кажется для многих далекой, но в то же время вполне реальной. Самым...
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