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Тема «Знай свой статус»

30.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Темой тридцатого Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2018 году станет лозунг «Знай свой статус».

Тестирование на ВИЧ важно для расширения лечения и обеспечения людей, живущих с ВИЧ, возможностью вести здоровую и продуктивную жизнь. Не менее важно достичь целевых показателей 90–90–90 (90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, 90% знающих свой статус – получать антиретровирусную терапию, а у 90%, получающих терапию, – достигнуть неопределяемого уровня вирусной нагрузки) и дать возможность людям выбирать способы профилактики ВИЧ, что позволит им защитить себя и своих близких.

Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом. За 10 месяцев 2018 года в Дзержинском районе прошло тест на ВИЧ 7500 человек. По результатам тестирования выявлено 11 новых случаев заболевания.

В Дзержинском районе кумулятивно зарегистрировано 74 случая ВИЧ-инфекции. Наибольший уровень распространенности ВИЧ-инфекции наблюдается в возрастной группе 30-44 года. Основным путем передачи является половой, на его долю приходится 77% случаев, парентеральный путь инфицирования составил 20%, на другие пути передачи приходится 3% случаев. В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины – 63,6%, доля женщин составляет 36,4%.

Согласно глобальной статистике Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), на планете живет более 36 миллионов человек, инфицированных ВИЧ.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Дзержинском районе планируется проведение различных информационно-образовательных мероприятий, в том числе:

- информационной кампании по проблеме ВИЧ/СПИДа (лекции и беседы для школьников; публикации в прессе, радиопередачи, информации на официальных сайтах медицинских организаций и др.);

- массовых мероприятий для населения (акции, концерты, ток-шоу, круглые столы, дискотеки и др.).

Так в районе 01.12.2018г. пройдет волонтерская акция «Красная ленточка».

Присоединяйтесь к мероприятиям в этот Всемирный день борьбы со СПИДом в целях повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, важности знания своего статуса. Ведь раннее выявление ВИЧ позволяет:

- сохранить свое здоровье за счет своевременно начатого лечения;

- снизить риск инфицирования своего полового партнера;

- спланировать беременность и значительно снизить риск передачи вируса будущему ребенку.


 
 
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1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом.
 
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