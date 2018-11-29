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Госдолг Беларуси вырос с начала года на 2,9 млрд рублей
30.11.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2018 года составил 45,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,9 млрд рублей, или на 6,9%. Об этом
Внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 16,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 42,7 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,3%.
В январе−октябре Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 1,998 млрд долларов: 739,2 млн долларов —
На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,809 млрд долларов, в том числе: 800 млн долларов — еврооблигации; 341,4 млн долларов — банки Китая; 336,8 млн долларов —
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 392,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,3%.
За январь-октябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 325,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн долларов и 23,1 млн рублей.
Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы
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Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2018 года составил 45,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,9 млрд рублей, или на 6,9%. Об этом сообщает...
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