Госдолг Беларуси вырос с начала года на 2,9 млрд рублей

Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2018 года составил 45,1 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,9 млрд рублей, или на 6,9%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



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Внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 16,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 42,7 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,3%.

В январе−октябре Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 1,998 млрд долларов: 739,2 млн долларов — правительства и банков России; 600 млн долларов — еврооблигации; 325,9 млн долларов — банков Китая; 200 млн долларов — ЕФСР, 128,7 млн долларов — МБРР; 4,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,809 млрд долларов, в том числе: 800 млн долларов — еврооблигации; 341,4 млн долларов — банки Китая; 336,8 млн долларов — правительство России; 264,8 млн долларов — ЕФСР; 64,7 млн долларов — МБРР; 1,0 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 392,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,3%.

За январь-октябрь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 325,3 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 309,8 млн долларов и 23,1 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.