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Ещё один мужчина бесследно исчез - уехал из Бреста и не вышел на работу в Минске
30.11.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Внимание! Брестская и Минская область! Пропал Лекомцев Виктор Алексеевич, 02.03.1991 г.р.
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Должен был выйти на работу в понедельник в городе Минске, где он так и не объявился.
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Внимание! Брестская и Минская область! Пропал Лекомцев Виктор Алексеевич, 02.03.1991 г.р. Который в ночь с 25 на 26 ноября 2018 года примерно в 00:15 ушёл с адреса: г.Брест,...
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