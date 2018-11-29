Внимание! Брестская и Минская область! Пропал Лекомцев Виктор Алексеевич, 02.03.1991 г.р.



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Минске" alt="Ещё один мужчина бесследно исчез - уехал из Бреста и не вышел на работу в Минске ">





Который в ночь с 25 на 26 ноября 2018 года примерно в 00:15 ушёл с адреса: г.Брест, ул.Московская 201/2 в неизвестном направлении и пропал .

Должен был выйти на работу в понедельник в городе Минске, где он так и не объявился.