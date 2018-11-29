Детский писатель из Блюдницы

Кто внимательно читает газету, обратит внимание на то, что имя нашего сегодняшнего героя – Михаила Петриашвили – уже промелькнуло в этом номере. Мужчина в числе работников РУП «Белоруснефть-Особино», которых отметили заслуженными наградами на областных «Дожинках» в Брагине. Однако умение достойно трудиться и быть в числе лидеров производства – не единственное, что можно рассказать о нем. Мало кто знает, но Михаил – очень талантливый и творческий человек и уже много лет является детским писателем.





Михаил Ильич – уроженец Республики Молдова. В начале двухтысячных обстоятельства сложились так, что вместе с супругой и двумя сыновьями ему пришлось уехать из страны. Выбор пал на Беларусь. Получив распределение от миграционных служб в наш район, первоначально семья приехала в Октябрь, но спустя год перебралась в Коммунаровский сельсовет. Там супруги устроились на птицефабрику, а в скором времени приобрели дом в Блюднице, сделали ремонт, где и живут по сей день.

Писать для детей Михаил начал в 1998 году. Это был тяжелейший период в его жизни, о котором он вспоминает неохотно: мужчина находился буквально на грани жизни и смерти. Преодолев тяжелую болезнь, он четко осознал: все мы не вечны и никто не знает, сколько ему осталось жить, поэтому каждый просто обязан оставить свой след на земле, чтобы память о человеке жила и после его смерти. Именно тогда на свет появилась рукопись его первой книги для детей «Мишка и Гришка». В Молдове к произведению начинающего автора отнеслись довольно скептически и отказались пустить в печать.

– Около пяти лет назад, решив рискнуть еще раз и попробовать счастья в Беларуси, я принес рукопись в школу молодого литератора в Гомеле. И не прогадал! Познакомившись с рукописью, главный редактор объединения Нина Шклярова оставила весьма лестные отзывы о произведении, подытожив коротко и ясно: «Надо публиковать». И в 2017 году эта мечта, наконец, осуществилась. Столь высокая оценка моего творчества от профессионала своего дела вдохновила меня еще больше, и я решил продолжить писать, – рассказывает Михаил Ильич.





В скором времени свет увидели еще три книги «Серебряные струны», «Ведьма», «Хранитель домашнего очага», на данный момент готовятся к публикации пятая, «Виктор и Виктория», практически готова шестая, «Дьявольская забава», активно работает над седьмой книгой «Ангел». Последняя, по словам автора, рассчитана на более взрослую аудиторию и повествует о вечных ценностях: добре и зле, любви и ненависти. Жанр, в котором пишет Михаил, он сам характеризует как поэтический сказ.

– Еще в детстве я обожал читать книги, смотреть мюзиклы, где сюжет был передан в стихотворной форме, нравились диалоги, сложенные в рифму. Особенно любил творчество Шекспира,– вспоминает мужчина.

Кстати, дабы глубже постичь тонкости поэтического ремесла, он даже изучил азбуку стихосложения. Однако есть в арсенале писателя и начатая проза, и, вообще, как признается Михаил, у него очень много идей, задумок, тем, которые предстоит раскрыть в своих произведениях.

Год назад он написал заявление на вступление в международное общество славянской литературы, объединяющее писателей и поэтов из Беларуси, России и Украины. Его председатель Анатолий Мироненко по достоинству оценил четыре изданные книги писателя и пообещал рассмотреть возможность вступления Михаила в общество в 2019 году. А в ближайших его планах – покупка оборудования для записи его произведений в формате аудиокниг.

Нельзя не отметить, что во всех его начинаниях большую помощь и поддержку оказывает супруга Эльвира, которая с гордостью отмечает, что является первым и главным слушателем его творений.

– Знаете, чем больше я пишу, тем больше вдохновляюсь. Свои книги дарю Коммунаровской библиотеке, и, по словам работников учреждения, долго на полках или в одних руках они не задерживаются, люди с удовольствием читают их, с нетерпением ждут новых. И для меня это самая лучшая похвала, – отметил Михаил Петриашвили.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.

Отрывок из книги «Виктор и Виктория»

Уж полночь стрелки отмечают,

Но даже дрема удалилась прочь,

С бессонницей меня

венчает Влюбленных

покровительница ночь.

Минутной воле повинуясь,

Встаю с постели неспеша

И, отчего-то так волнуясь,

Иду к окну, едва дыша.

Неплотно сдвинуты гардины,

Свет струится сквозь стекло,

Так вот они всему причины,

Вот что так меня влекло:

Ее величество луна

В небесной зале восседает,

Как шар магический, она

Все видит, все секреты знает.

Просторы серебрит сияньем,

Как много тайны в нем,

Души с ним тонкое слиянье

Жжет ледяным огнем.

Стяну с постели покрывало,

Окутаюсь от плеч до пят,

Такого прежде не бывало

Я этим чувствам чудным рад.

Фантазии волнуют разум,

Тепло несет по венам кровь,

Перо служить готово фразам,

А вдохновению – любовь.

И вот ручьем бурлящим строки,

И вот они уже рекой,

В них – благородство и пороки,

Любовь – мир тайный,

колдовской.