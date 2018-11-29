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Разработчик из Калинковичей выиграл в конкурсе от «Яндекса» 1500 долларов

30.11.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
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Белорусский разработчик Андрей Загальский, который жиет в Калинковичах и не хочет переезжать в Минск, во второй раз сумел попасть в число лучших создателей навыков для голосового помощника «Алиса» от «Яндекса». Об этом пишет Dev.by.


Источник: Maxim Shemetov / Reuters

По итогам ноября его «Числовые фокусы» заняли второе место среди наиболее популярных и востребованных навыков. За это «Яндекс» заплатит белорусу 100 тысяч российских рублей (около 1,5 тысячи долларов).

Разработка предлагает пользователям доступ к «крутейшим математическим фокусам с числами». Кроме этого, в нее встроен и калькулятор — для тех, кто не уверен в собственных способностях устного счета.

Ранее Андрей Загальский получил 1,2 тысячи долларов за навык «Шахматные задачи».

Напомним, в октябре «Яндекс» заявила о планах награждать разработчиков лучших голосовых приложений. Автору лучшего навыка за месяц переводят 150 тысяч российских рублей (около 2,2 тысячи долларов), а ещё четверым разработчикам — 100, 85, 70 и 50 тысяч. До конца года таким образом «раздадут» более 15 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Разработка предлагает пользователям доступ к «крутейшим математическим фокусам с числами».
 
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