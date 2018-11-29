Президент рассказал, почему оставил Русого на посту вице-премьера





Александр Лукашенко в Орше на совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна рассказал, почему оставил Михаила Русого на посту вице-премьера.

«Оппозиция, не оппозиция писали: вот всех вице-премьеров президент повыгонял, а Русого оставил. Потом один какой-то полуоппозиционный сайт, доложили мне, написал: наверное, с Русым разберутся по итогам года. Абсолютно правильно. И Русого с сегодняшнего дня бы не было, но как человек деревенский я понимаю: был все-таки не лучший год. Дело не в погоде, но был не лучший год», — сказал Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА .

Однако, считает глава государства, в производстве того же льноволокна можно было бы добиться заметно больших результатов, если бы этой сфере губернаторы уделяли должное внимание. «Да, плохо, но все-таки, как руководитель нашего предприятия здесь сказал, у него есть хорошая динамика. Это спасает Русого от той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым. Но, Михаил Иванович, не дай бог вы с Зайцем (министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. — прим. БЕЛТА) не решите эту проблему в 2019 году», — предупредил президент.

Как сообщалось, августовское совещание с участием главы государства в Орше оказалось роковым для предыдущего состава правительства: через несколько дней Александр Лукашенко сменил руководство Совета министров. Должностей лишились премьер-министр Андрей Кобяков и все его заместители, кроме Михаила Русого.

