ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент рассказал, почему оставил Русого на посту вице-премьера

30.11.2018 16:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Президент рассказал, почему оставил Русого на посту вице-премьера

Александр Лукашенко в Орше на совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна рассказал, почему оставил Михаила Русого на посту вице-премьера.

«Оппозиция, не оппозиция писали: вот всех вице-премьеров президент повыгонял, а Русого оставил. Потом один какой-то полуоппозиционный сайт, доложили мне, написал: наверное, с Русым разберутся по итогам года. Абсолютно правильно. И Русого с сегодняшнего дня бы не было, но как человек деревенский я понимаю: был все-таки не лучший год. Дело не в погоде, но был не лучший год», — сказал Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Однако, считает глава государства, в производстве того же льноволокна можно было бы добиться заметно больших результатов, если бы этой сфере губернаторы уделяли должное внимание. «Да, плохо, но все-таки, как руководитель нашего предприятия здесь сказал, у него есть хорошая динамика. Это спасает Русого от той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым. Но, Михаил Иванович, не дай бог вы с Зайцем (министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. — прим. БЕЛТА) не решите эту проблему в 2019 году», — предупредил президент.

Как сообщалось, августовское совещание с участием главы государства в Орше оказалось роковым для предыдущего состава правительства: через несколько дней Александр Лукашенко сменил руководство Совета министров. Должностей лишились премьер-министр Андрей Кобяков и все его заместители, кроме Михаила Русого.
 

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко в Орше на совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна рассказал, почему оставил Михаила Русого на посту вице-премьера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк ВТБ (Беларусь) организовал детский праздник в ивацевичской больнице в рамках проекта Мир без слез
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика