1 декабря свежий номер газеты «Полесская правда» поступит в продажу





Читайте в свежем выпуске:

2 декабря – День юриста. Как ведущий юрисконсульт УП «Пинское ПМС» Александр Марко нашел свое призвание в юриспруденции, читайте в субботнем выпуске газеты.

Администрация Доброславского лесничества переехала в новое здание. С новосельем!

3 декабря в Республике Беларусь отмечается День инвалидов. В этом же месяце свой 30-летний юбилей празднует Пинская районная организация ОО «Белорусское общество инвалидов». Об истории организации, ее теперешнем положении дел читателям газеты рассказал председатель районной организации общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук.

На днях Пинск посетил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук. Чем интересовался руководитель спортивного ведомства?

В Пинске силами КУПП ЖКХ ведется активная работа по обновлению инфраструктуры уличного освещения. Что удалось сделать и какие работы еще предстоит провести, читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда». В Брестской области до конца года откроются два отделения для ВИЧ-инфицированных пациентов. Читатели узнают где откроются отделения и какие врачи-специалисты окажут медицинскую помощь этой категории пациентов.

«У хлебороба каникул не бывает», – заявляет корреспондент «Полесской правды» Сергей Дорохов и на примере ОАО «Почапово» доказывает, что у земледельцев хлопот хватает круглый год.

«Полесская правда» продолжает знакомить читателей с брендами, созданными в БССР. На этот раз речь пойдет о продукции стеклозавода «Неман», в котором традиции производства стекла и хрусталя заложены с 1883 года.

Жители деревни Соколовка Пинского района выразили слова благодарности продавцу местного магазина Валентине Кононович. Чем женщина завоевала уважение односельчан, читайте в субботнем номере газеты.

Сегодня силами ГАИ, ДПС, МОБ на территории Пинского района был проведен Единый день безопасности дорожного движения «Зима» на колесах – не будет заносов!». Сотрудники ОВД, выступая в трудовых коллективах, обратили внимание жителей района, на основные причины совершения ДТП в зимний период. А автомобилистам-читателям нашей газеты дал практические советы начальник ОГАИ Пинского РОВД майор милиции Вячеслав Голякович.

Финишировал чемпионат Пинского района по футболу среди предприятий и организаций. Его итоги комментирует заместитель директора ФСУ «Эллада-Спорт» Д.П. Кисель.

Очередной выпуск «Домостроя» содержит советы дачникам, а также традиционный лунный календарь садовода и огородника и календарь рыболова.

Что такое особо охраняемые природные территории и есть ли они в нашем районе? на этот вопрос ответит стажер на должности старшего помощника Пинского районного прокурора Наталья Лира.

Детектив по субботам. Эпиграфом к этому уголовному делу вполне может послужить начало восьмой главы бессмертного романа «Двенадцать стульев»:

– Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.

Ну просто вылитый Артур Абонишин по прозвищу Кандыба. Впрочем, глядя на Артурчика Кандыбу ни за что нельзя было сказать, что это уголовный элемент: в тюрьме никогда не сидел, со шпаной не водился, одевался чистенько и по сезону. Никто не слышал, чтобы Кандыба когда-нибудь матерился. Он ходил, стыдливо опустив глаза, и щечки его действительно горели румянцем, но не от застенчивости, а от здорового образа жизни, который ему вполне обеспечивали кражи…

Продолжение читайте в следующем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 1 декабря.

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