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На МКАД Volkswagen столкнулся с грузовиком. Пассажирка легковушки погибла, движение затруднено

30.11.2018 16:58 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на кольцевой в районе Чижовки Volkswagen Passat врезался в попутно едущий в соседней полосе грузовик. Пассажирка легковушки умерла на месте, водитель госпитализирован, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла около 14.55. Водитель Volkswagen ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Селицкого в направлении улицы Ташкентской и вблизи 10 больницы наехал на грузовик, который шел в соседней полосе. Удар пришёлся на полуприцеп.


В результате ДТП пассажирка с переднего сиденья скончалась на месте. Водитель госпитализирован: по предварительной информации, у него диагностирован перелом шейных позвонков и черепно-мозговая травма средней степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал. Устанавливается механизм ДТП.

Сейчас движение на участке затруднено. Учитывайте это при выборе маршрута передвижения.

ГАИ просит очевидцев обращаться по телефонам (8017) 222−17−17 или 102.

 
 
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