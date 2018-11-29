Дорогое уродство. Как резиновые тапки влезли на подиумы

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Впервые Crocs появились в продаже в 2002 году, к 2018-му ортопедические башмаки за 30 долларов подорожали до 850 долларов и вышли на подиум на показе Balenciaga. Из атрибута врачей и поваров они превратились в обувь для модников.

Urban Dictionary определяет Crocs как «самую уродливую и удобную обувь в мире, которую носят все: от малышей до стариков, от богатых до бедных», пишет «Секрет фирмы» .

Все началось в 2002 году, когда три друга, любители парусного спорта из штата Колорадо, решили начать обувной бизнес. Они собирались делать удобную, практичную и нескользкую обувь, в которой будет комфортно на мокрой палубе яхты. Первые башмаки повезли на большую выставку яхт и катеров во Флориду. Обувь раскупили за пару часов…





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За мягкость, лёгкость и антибактериальность материала, из которого были сделаны кроксы, эти тапки полюбили люди, которые весь день работают на ногах. А форма клогов, деревянных башмаков, которые в Европе раньше носили простолюдины, оказалась удобной для маленьких детей — нога растёт, но кроксы не жмут и родители не тратятся на новые ботинки. Тогда кроксы стоили 30 долларов — для удобной, ортопедической и почти неубиваемой обуви не так уж и много.

В 2017 году продажи компании превысили 1 млрд долларов...

Главной претензией к кроксам всегда был их внешний вид. В 2010 году Time включил кроксы в список 50 худших изобретений человечества. В издании посчитали, что в этих тапках уместно только стирать одежду, а на людях лучше не появляться.

Но многие публичные личности Time не послушали. 14 июня 2015 года двухлетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа сфотографировали в синих кроксах на благотворительной игре в поло. Вскоре после публикации фото Amazon заявил, что продажи Crocs на сайте этого интернет-гипермаркета выросли на 1500%.





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Последние пару лет компания удивляет всех, кто считал кроксы уродливыми тапками для людей, которым плевать на внешний вид. Люксовые бренды один за другим выпускают коллаборации с компанией. Зимой 2017 года Кристофер Кейн, основатель одноимённого бренда, отправил моделей на подиум в кроксах с мехом. Розовые кроксы на огромной платформе появились на показе Balenciaga осенью 2018 года.

Они произвели фурор в соцсетях: башмаки раскупили ещё до поступления в бутики.

Ещё одна коллаборация 2018 года — с американским брендом уличной одежды Alife. На сайте Grailed для перепродажи модных вещей такая пара обойдётся в 550 долларов. Но для тех, кому дороговато, компания выпустилакроксы с рэпером Post Malone за 60 долларов. «Я ношу кроксы везде — и в бар, и на сцену», — заявил он.

Теперь подростки, которые носили кроксы в детстве, действительно считают эти тапки крутыми. Инвестиционная компания Piper Jaffray исследовала популярность обувных брендов среди тинейджеров. Оказалось, что Crocs за год поднялся с 27-го места до 13-го. А на YouTube появились десятки роликов о том, как самостоятельно переделать старые кроксы в коллаборацию, например, с Gucci.





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