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Сжигают ли тренировки на холоде больше калорий

30.11.2018 17:07 — Разное | Tut.by  
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Затраты энергии (которые в человеческом тебе принято измерять в калориях) в холодную погоду, по идее, должны быть больше. Что говорит на эту тему наука? «Зожник» перевел статью Vox на эту тему.


Фото: pixabay.com

Недавно эксперты из Университета Олбани в США выпустили пресс-релиз «Занятия на улице зимой позволяют сжечь больше калорий». Да и в общем-то можно логически предположить, что в холодную погоду телу нужно больше энергии, что поддерживать температуру. Но не все так просто.

Энергии из-за холода расходуется больше, только если вам действительно холодно

Ученые пишут, что в целях согревания тело активирует «коричневые жиры» («brown fat») — тип жировых запасов, одна из ведущих ролей которых — производство тепла для тела. В отличие от «белых жиров», в которых тело хранит энергию для будущего потребления, коричневые предназначены для оперативного сжигания для согревания. Ученый Аарон Сайпес сравнивает эти типы жиров: «Это как танкер и спорткар. Танкер медленно везет большие запасы энергии, чтобы использовать их потом — это символизирует белые жиры. Запасы топлива спорткару нужны, чтобы сжечь их на месте — и это коричневые жиры».

Тем не менее, не важно какой тип жиров сжигается — в конечном итоге, это дополнительная энергия, которую тело расходует при холодной внешней среде.

Процесс терморегуляции и выделения тепла происходит только когда вы реально ощущаете холод. Когда вы начинаете заниматься физической активностью зимой — бегать или кататься на лыжах — мышцы начинают генерировать тепло. И если тело производит от занятий такое количество тепла, что его достаточно для согревания и дополнительного сжигания калорий, активации «коричневых жиров» может не происходить.

Профессор Герман Понтцер из Hunter College поясняет, что именно поэтому при занятиях на холоде можно одеться относительно легко и не будет холодно, а вот если не нагружать мышцы, то телу придется согреваться или нужна намного более теплая одежда.

— Поэтому если вы хотите использовать холод для сжигания большего количества калорий, лучший способ — как раз не заниматься. В этом случае тело почувствует холод и запустит активацию и сжигание коричневых жиров, вы также можете начать дрожать — это тоже сжигание дополнительных калорий — говорит профессор.

Но как же и заниматься зимой, и сжигать дополнительные калории от холода? Теоретически это может происходить, если одеться настолько холодно, что даже физических упражнений будет не достаточно для согрева. Но даже в такой обстановке в лучшем случае сожжете лишь небольшое количество дополнительных калорий.

— В исследованиях людей помещали в холодные условия на целые сутки и это давало лишь 150−200 дополнительных ккал. И речь идет о сутках, а не о часовой тренировке, — говорит Сайпес.

Доля тренировок в сжигании ккал и так довольно небольшая

Также важно помнить, что сама по себе физическая активность в виде тренировок — даже если вы тренируетесь регулярно — сжигает лишь небольшую долю калорий по сравнению со всей вашей жизнедеятельностью.

То, сколько ккал тратит наше тело, делится на три составляющих: основной обмен (около 2/3 от всех затрат энергии), расход на физическую активность и термический эффект пищи (расходы на переваривание пищи — в среднем около 10% от поглощаемой).

Основной обмен или расход энергии в состоянии покоя — количество калорий, необходимое организму, чтобы осуществлять основные жизненные функции в состоянии покоя — например, дыхание, сердцебиение. Обычно основной обмен составляет 60−75% от общего ежедневного расхода калорий, но, в случае с активными людьми, его доля может уменьшаться до 50%.

Расход энергии на физическую активность — дополнительный расход энергии при любой физической нагрузке: сюда входят не только занятия в спортзале, но и любая бытовая суета, даже печатание на клавиатуре. Обычно физическая активность составляет 17−32% от дневного расхода энергии, но доля непосредственно тренировок тут небольшая.

Грубо говоря, сжигая по 500 ккал на довольно упорной часовой тренировке три раза в неделю, вы расходуете 1500 ккал энергии в неделю на тренировки. При этом все ваши расходы энергии за неделю составят около 14 000 ккал (при норме 2000 ккал / сутки — средний уровень расходов ккал). Грубо говоря, непосредственно на регулярные тренировки уходит лишь около 10% от всей расходуемой энергии.

А занятия на холоде (как и наоборот, при высокой температуре) не добавляют к этим расходам практически ничего, так что рассчитывать сжечь заметно больше калорий из-за холода не следует.

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