ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Академика Алферова положили в ЦКБ с подозрением на инсульт – источник

30.11.2018 16:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщил в пятницу "Интерфаксу" медицинский источник.

"Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт", - сказал собеседник агентства.

Ж.Алферов родился в Витебске в 1930 году. Окончил в 1952 г. Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности "инженер электроваккумной техники". Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР по отделению общей физики и астрономии (физика) с ноября 1972 г., академик по отделению общей физики и астрономии (физика, астрономия) с 15 марта 1979 г., вице-президент АН СССР с 25 апреля 1990 г., с 1991 - вице- президент РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщил в пятницу "Интерфаксу" медицинский...
 
Новости дня
Новости разные
 
На базе ГПЛ-16 прошло мероприятие по профилактике ВИЧ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика