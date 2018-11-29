Академика Алферова положили в ЦКБ с подозрением на инсульт – источник

Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщил в пятницу "Интерфаксу" медицинский источник.

"Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт", - сказал собеседник агентства.

Ж.Алферов родился в Витебске в 1930 году. Окончил в 1952 г. Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности "инженер электроваккумной техники". Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР по отделению общей физики и астрономии (физика) с ноября 1972 г., академик по отделению общей физики и астрономии (физика, астрономия) с 15 марта 1979 г., вице-президент АН СССР с 25 апреля 1990 г., с 1991 - вице- президент РАН. В 2000 году получил Нобелевскую премию по физике.