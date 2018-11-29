Бесплатно проконсультироваться

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30.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, могут сегодня земляки, обратившись в нотариальную контору Осиповичского района. Акция проводится по случаю празднования Дня юриста в Республике Беларусь, так что в течение рабочего дня жители и гости страны имеют возможность получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
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по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, могут сегодня земляки, обратившись в нотариальную контору Осиповичского района. Акция проводится по...
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