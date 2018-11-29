по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, могут сегодня земляки, обратившись в нотариальную контору Осиповичского района. Акция проводится по случаю празднования Дня юриста в Республике Беларусь, так что в течение рабочего дня жители и гости страны имеют возможность получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесплатно проконсультироваться по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, могут сегодня земляки, обратившись в нотариальную контору Осиповичского района. Акция проводится по...