"Посмотрел видео и понял - виноват я". Суд по пьяному ДТП в Жодино с погибшей 18-летней пассажиркой

«Не помню», — так отвечал почти на все вопросы, непосредственно касающиеся смертельной аварии, 26-летний Вячеслав, находясь на скамье подсудимых. По вине парня в конце лета произошло ДТП, в котором погибла его пассажирка, 18-летняя девушка. Сам Вячеслав сел за руль очень пьяным — 4,2 промилле.





Напомним, авария произошла в Жодино 18 августа около 8.15. 26-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Р53 Слобода — Новосады. Возле пересечения с улицей 50 лет Октября он врезался в прицеп попутного грузовика МАЗ. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в Renault.

Фото: Слава Мацкевич, vk.com В результате ДТП 18-летняя пассажирка Volkswagen от полученных травм умерла на месте происшествия.

Фото: Слава Мацкевич, vk.com По внешним признакам водитель VW был сильно пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование — 4,2 промилле алкоголя. РОСК было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Я виноват…»

Несколько скамеек зала заседаний суда Жодино полностью заполнены слушателями. Это друзья и родственники обвиняемого Вячеслава. С пострадавшей стороны только брат погибшей Валентины и адвокат, нанятый ее матерью.

— Не смогла она сама прийти — очень ей тяжело все это будет слышать о своей дочери, — объясняет адвокат.





На суде были оглашены результаты расследования: авто Вячеслава двигалось со скоростью 83 км/ч при разрешенных 50. Водитель имел возможность остановиться перед МАЗом, который стоял в его полосе. Однако своевременных мер к остановке не принял из-за чего и произошло столкновение. Следов волочения и торможения от шин не обнаружено.

От удара легковушка выскочила на встречную полосу и там столкнулась с Renault Megane. Крышу в VW сорвало, и она крепилась на одной задней стойке кузова. При осмотре в салоне авто нашли пустую бутылку от водки и недопитую бутылку пива.

С предъявленным обвинением Вячеслав согласился полностью и вину свою признал.

«Посмотрел видео аварии и понял, что виноват»

Вячеслав родом из Жодино, живет вместе с родителями, не женат. После окончания колледжа, в 18 лет, парень пошел работать на БЕЛАЗ, у начальства он на хорошем счету, взысканий по работе нет, судимостей не имеет. А по «административке» лишь один штраф — за превышение скорости.

— Два года назад я получил права, а этим летом купил себе Volkswagen Passat серебристого цвета. Выпиваю я нечасто и никогда не ездил пьяным за рулем. У меня не было времени пить из-за работы, только по праздникам. Водку пил редко, — так описывал свою жизнь обвиняемый.

Вечером, накануне ДТП, Вячеслав отдыхал в компании своих друзей. Не отрицает: «выпивали», но что именно и сколько — сказать затрудняется: «забыл».

— Ночью, с двух до четырех, я пошел на заправку и захватил два литра пива. Моя машина была возле дома, а ключи от нее оказались при мне. Сел в машину послушать музыку и пил пиво.





На мобильный телефон Вячеслава позвонила его подруга — 18-летняя Валентина. Предложила встретиться, а через некоторое время девушка сама подошла к VW приятеля.

— Мы сидели, разговаривали и пили пиво. А следующее, что помню: сижу в машине милиции в наручниках, потом меня куда-то повезли…

Парень заявил, что даже не помнит, почему он завел авто и куда поехал. Забывчивость объяснил тем, что после удара он ничего не помнит.

— Как-то избирательно вы забыли: лишь детали, касающиеся аварии, — отметил судья. — Почему вы тогда решили что вы виноваты?

— Я видел видео аварии, свидетели были. Понял, что это я, кроме меня, никто не мог…

Выплатил семье погибшей 10 тысяч долларов

Вячеслав уже на первом допросе у следователя признал свою вину. Находясь в СИЗО, написал письмо матери погибшей девушки: просил прощения у нее и всех близких за то, что так произошло. Благодаря поддержке семьи была достигнута договоренность с близкими погибшей Валентины о материальной компенсации — сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов.





С завода БЕЛАЗ на парня дали положительную характеристику: начинал электромонтером, был повышен до слесаря-электромонтажника. Исполнительный, трудолюбивый, поощрялся за хорошую работу, нарушений дисциплины нет. Администрация и профсоюз предприятия ходатайствовали о том, чтобы суд смягчил наказание для Вячеслава.

Хорошую характеристику на парня дали и соседи по дому: «Приветливо и уважительно относится к соседям, отзывчивый, всегда готов оказать помощь, не замечен за злоупотреблением спиртным. Семья живет тихо и спокойно».





Суд Жодино признал Вячеслава виновным в нарушении ПДД, лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч. 4 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.