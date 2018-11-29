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"Посмотрел видео и понял - виноват я". Суд по пьяному ДТП в Жодино с погибшей 18-летней пассажиркой
«Не помню», — так отвечал почти на все вопросы, непосредственно касающиеся смертельной аварии, 26-летний Вячеслав, находясь на скамье подсудимых. По вине парня в конце лета произошло ДТП, в котором погибла его пассажирка, 18-летняя девушка. Сам Вячеслав сел за руль очень пьяным — 4,2 промилле.
«Я виноват…»
Несколько скамеек зала заседаний суда Жодино полностью заполнены слушателями. Это друзья и родственники обвиняемого Вячеслава. С пострадавшей стороны только брат погибшей Валентины и адвокат, нанятый ее матерью.
— Не смогла она сама прийти — очень ей тяжело все это будет слышать о своей дочери, — объясняет адвокат.
На суде были оглашены результаты расследования: авто Вячеслава двигалось со скоростью 83 км/ч при разрешенных 50. Водитель имел возможность остановиться перед МАЗом, который стоял в его полосе. Однако своевременных мер к остановке не принял из-за чего и произошло столкновение. Следов волочения и торможения от шин не обнаружено.
От удара легковушка выскочила на встречную полосу и там столкнулась с Renault Megane. Крышу в VW сорвало, и она крепилась на одной задней стойке кузова. При осмотре в салоне авто нашли пустую бутылку от водки и недопитую бутылку пива.
С предъявленным обвинением Вячеслав согласился полностью и вину свою признал.
«Посмотрел видео аварии и понял, что виноват»
Вячеслав родом из Жодино, живет вместе с родителями, не женат. После окончания колледжа, в 18 лет, парень пошел работать на БЕЛАЗ, у начальства он на хорошем счету, взысканий по работе нет, судимостей не имеет. А по «административке» лишь один штраф — за превышение скорости.
— Два года назад я получил права, а этим летом купил себе Volkswagen Passat серебристого цвета. Выпиваю я нечасто и никогда не ездил пьяным за рулем. У меня не было времени пить из-за работы, только по праздникам. Водку пил редко, — так описывал свою жизнь обвиняемый.
Вечером, накануне ДТП, Вячеслав отдыхал в компании своих друзей. Не отрицает: «выпивали», но что именно и сколько — сказать затрудняется: «забыл».
— Ночью, с двух до четырех, я пошел на заправку и захватил два литра пива. Моя машина была возле дома, а ключи от нее оказались при мне. Сел в машину послушать музыку и пил пиво.
На мобильный телефон Вячеслава позвонила его подруга — 18-летняя Валентина. Предложила встретиться, а через некоторое время девушка сама подошла к VW приятеля.
— Мы сидели, разговаривали и пили пиво. А следующее, что помню: сижу в машине милиции в наручниках, потом меня куда-то повезли…
Парень заявил, что даже не помнит, почему он завел авто и куда поехал. Забывчивость объяснил тем, что после удара он ничего не помнит.
— Как-то избирательно вы забыли: лишь детали, касающиеся аварии, — отметил судья. — Почему вы тогда решили что вы виноваты?
— Я видел видео аварии, свидетели были. Понял, что это я, кроме меня, никто не мог…
Выплатил семье погибшей 10 тысяч долларов
Вячеслав уже на первом допросе у следователя признал свою вину. Находясь в СИЗО, написал письмо матери погибшей девушки: просил прощения у нее и всех близких за то, что так произошло. Благодаря поддержке семьи была достигнута договоренность с близкими погибшей Валентины о материальной компенсации — сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов.
С завода БЕЛАЗ на парня дали положительную характеристику: начинал электромонтером, был повышен до слесаря-электромонтажника. Исполнительный, трудолюбивый, поощрялся за хорошую работу, нарушений дисциплины нет. Администрация и профсоюз предприятия ходатайствовали о том, чтобы суд смягчил наказание для Вячеслава.
Хорошую характеристику на парня дали и соседи по дому: «Приветливо и уважительно относится к соседям, отзывчивый, всегда готов оказать помощь, не замечен за злоупотреблением спиртным. Семья живет тихо и спокойно».
Суд Жодино признал Вячеслава виновным в нарушении ПДД, лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч. 4 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
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По вине парня в конце лета произошло ДТП, в котором погибла его пассажирка, 18-летняя девушка. Сам водитель сел за руль очень пьяным - 4,2 промилле.
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