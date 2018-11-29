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Минивэн с шестилетней пассажиркой съехал в кювет в Буда-Кошелевском районе
30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Помощь в буксировке понадобилась водителю минивэна, съехавшего в кювет в Буда-Кошелевском районе, сообщили корреспонденту
Инцидент произошел вечером 29 ноября на автодороге Р38 вблизи деревни Медведково: Chrysler Voyager съехал в кювет.
Как рассказали в региональном управлении, в тот момент в иномарке находилась шестилетняя дочь хозяина авто. Сотрудники Буда-Кошелевского районного подразделения МЧС выехали на место происшествия.
При помощи буксировочного троса работники МЧС вытащили минивэн из кювета. Пострадавших нет.
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Помощь в буксировке понадобилась водителю минивэна, съехавшего в кювет в Буда-Кошелевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском...
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