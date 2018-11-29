К сведению пассажиров автомобильного транспорта

С 12 декабря вводится новое расписание автобусов по пригородному маршруту "Жлобин – Плесовичская Слободка".

Отправление от АВ «Жлобин»:

5-40, 13-50 – понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье;

18-25 – пятница

Отправление с Плесовичской Слободки:

6-40, 14-50 – понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье;

19-25 – пятница

Справки по тел №114.

Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»

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