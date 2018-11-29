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К сведению пассажиров автомобильного транспорта
30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
С 12 декабря вводится новое расписание автобусов по пригородному маршруту "Жлобин – Плесовичская Слободка".
Отправление от АВ «Жлобин»:
5-40, 13-50 – понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье;
18-25 – пятница
Отправление с Плесовичской Слободки:
6-40, 14-50 – понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье;
19-25 – пятница
Справки по тел №114.
Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»
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С 12 декабря вводится новое расписание автобусов по пригородному маршруту "Жлобин – Плесовичская Слободка". Отправление от АВ «Жлобин»: 5-40, 13-50 –...
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