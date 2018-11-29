Погода шепчет – ПРИШЛА ЗИМА…. Быховский РОЧС предупреждает

Часть 1-Печная

Ночь последнего ноябрьского дня выдалась по-настоящему зимней — столбики термометров приближаясь к отметке -20.

В такую погоду как никогда хочется тепла. Но всегда ли оно безопасно? Практически каждый день в области происходят пожары по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Проблема стоит очень остро, так как нередко пожар оборачивается травматизмом и гибелью людей. По статистике виновниками и жертвами «печных» пожаров становятся в основном пенсионеры, инвалиды и одинокие старики.

Поэтому в очередной раз хочется напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности:

При сильных морозах, печь безопаснее протапливать дважды в сутки, с некоторым интервалом. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

Нельзя топить печи с открытыми дверцами, применять для розжига горючие жидкости, а также использовать для топки дрова, длинна которых превышает размеры топки.

Нельзя также сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1, 25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и др.горючие вещества и материалы.

Горячую золу из печей нужно высыпать в яму, подальше от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом.

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, перед печью должен быть прибит к полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Подойдет цементная или плиточная основа. И даже несмотря на их наличие, не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра.

В период отопительного сезона нередки и отравления угарным газом. Известно, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак — человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. Для того, чтобы не получить отравление угарным газом, нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят.

Опасно использовать газовые плиты с горящими конфорками для отопления помещений. Открытое пламя выжигает кислород и его становится недостаточно для нормальной работы горелок. А из-за

недостатка кислорода газ сгорает не полностью, в результате — образуется угарный газ.

Хочется обратиться ко всем детям, чьи престарелые родители или родственники живут одни в частном секторе и нуждаются в помощи. Не поленитесь и съездите к ним, помогите по хозяйству, почистите крышу от снега, установите автономные пожарные извещатели, проверьте исправность проводки и печи!

Часть 2-Электрическая

Но не только с помощью печного отопления согреваются граждане в зимнюю стужу. Не менее распространенной причиной пожаров в этот период является использование электрообогревателей, особенно «кустарного» производства, также в сводках МЧС нередко причиной пожаров становится нарушение эксплуатации электроприборов, неисправная электропроводка, телевизоры в «режиме ожидания» и оставленные в сети зарядные устройства.

Для исключения возгорания электрооборудования из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию.

Следите за тем, чтобы провода от электроприборов не находились под ковром, так как они могут перетереться. Всегда отключайте телевизор от электросети, так как даже в режиме ожидания его основные узлы находятся под напряжением. Не трогайте технику мокрыми руками и не держите включенные электроприборы в ванной, так как здесь образуются токопроводящие водяные пары. Ни в коем случае не пользуйтесь самодельными удлинителями, электронагревательными приборами и электроинструментом. Одна из главных «заповедей» безопасности – не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Хотя, есть здесь и небольшая оговорка: все, кроме холодильника. Но, как показывает практика, иногда подводит даже он.

Что касается электрообогревателей, то в этом случае осторожными необходимо быть и с технически исправными «экземплярами». Опасно оставлять их включенными на ночь, использовать для сушки вещей, устанавливать вблизи мебели или занавесок, а также на сгораемое основание без подставки. Кроме того, обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть. Включать его наряду с работающими микроволновкой, телевизором, стиральной машиной и компьютером не стоит.

Легкость в использовании и удобство – основные достоинства нынешней бытовой техники. Однако, исправно служит она, как правило, до тех пор, пока соблюдаются все рекомендации прилагаемой к ней инструкции. В обратном случае вас могут ждать весьма неприятные сюрпризы. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, помните, что самая надежная защита – это бдительность!

Часть 3-Обмораживающая

Чем же еще могут быть чреваты сильные морозы? Прежде всего, обморожениями, причем можно пострадать в считанные минуты. Как показывает опыт, чаще и быстрее всего у людей замерзают ноги, руки и лицо, и в большинстве случаев это происходит незаметно. Поэтому, если у окружающих вас людей внезапно побелели мочки ушей, кончик носа, подбородок, щеки, важно сразу сообщить им об этом.

Если же Вы сами оказались «жертвой» переохлаждения, помните, чтобы не замерзнуть — надо двигаться. Чувствуете, что немеют руки — разотрите их друг о друга, а когда кровоток восстановится – засуньте их подмышки. Не забудьте снять кольца и часы – это улучшит циркуляцию крови. При обморожении носа, щек, ушей можно, чтобы вызвать прилив крови к лицу, сделать 10-15 глубоких наклонов. Полезно выпить горячего сладкого чая или кофе.

Под толщей снега человека может подстерегать коварная опасность — гололедица. Чтобы не стать пациентом травмопункта – нужно ступать на землю всей подошвой, не торопиться, ноги слегка расслабить в коленях. Руки не должны быть заняты тяжелыми сумками. Особую осторожность следует применять на проезжей части.

В момент падения необходимо: присесть, сгруппироваться, напрячь мышцы, коснувшись земли — перекатиться.

Упав, не торопитесь подняться, сначала осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих помочь вам. При получении травмы обязательно обратитесь в лечебное заведение по месту жительства, где вам окажут квалифицированную медицинскую помощь.

И последнее, не оставайтесь равнодушны к чужой беде – увидели упавшего человека — поддайте руку, видите лежащего на улице человека — вызовите скорую помощь, заметили у соседа в доме нарушение правил эксплуатации печного отопления – (отсутствие предтопочного листа, стоящий вплотную к печи шкаф, открытую дверцу и т.д.) – предупредите его об опасности. Увидели ребенка, одиноко бредущего по улице в сильный мороз — спросите, может, ему нужна Ваша помощь.

ПОМНИТЕ! Спасти весь мир конечно сложно, но помочь себе и тому, кто рядом с вами,

вполне реально и жизненно необходимо.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко