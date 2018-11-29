Наказывать водителей за летнюю резину начнут с 1 декабря

С завтрашнего дня, 1 декабря, и по 1 марта
— Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства, — напомнили в
Штраф за эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону от 0,5 базовой величины (на данный момент 12,25 рублей).
Также в Могилевской области началась профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» . Мероприятия по предупреждению ДТП и пропаганде использования зимних шин продлятся до 6 декабря.