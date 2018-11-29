Наказывать водителей за летнюю резину начнут с 1 декабря

С завтрашнего дня, 1 декабря, и по 1 марта ГАИ начнет штрафовать водителей, «не переобувших» свои авто в зимнюю резину. С первого дня календарной зимы сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, во время которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой.

— Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства, — напомнили в ГАИ . — При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M S», «M.S», «M S» или «All seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров.

Штраф за эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону от 0,5 базовой величины (на данный момент 12,25 рублей).

Также в Могилевской области началась профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» . Мероприятия по предупреждению ДТП и пропаганде использования зимних шин продлятся до 6 декабря.