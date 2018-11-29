Заготовка кормов в Могилевской области в целом проведена на высоком организационном уровне – КГК

Комитет госконтроля Могилевской области провел мониторинг качества заготавливаемых кормов в сельскохозяйственных организациях региона. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Юрий Фролов.

Результаты проверок показали, что заготовка кормов в целом проведена на высоком организационном уровне. Аграриями области на зимне-стойловый период заготовлено 1112,1 тыс. т кормовых единиц травяных кормов (97% к заданию) или 28,1 ц на условную голову скота (на 1,8 ц больше соответствующего показателя прошлого года).

Вместе с тем в период проведения указанных работ выявлялись упущения и недостатки, негативным образом влияющие на качество кормов. В их числе: кошение трав позже оптимальных сроков, превышение сроков закладки силосно-сенажных траншей, ненадлежащая герметизация хранилищ, несоблюдение требований по влажности и температуре закладываемой массы, использованию консервантов.

Из-за несоблюдения технологии заготовки почти половина сена и сенажа по результатам лабораторных исследований отнесена ко 2 классу, еще 25% – к 3-му.

Отдельными сельхозпроизводителями не обеспечено надлежащее хранение кормов. Из-за нехватки сенажно-силосных траншей, недостаточного внедрения современных технологий заготовки кормов (в полимерную упаковку), в целом по области более 250 тыс. т сенажа и силоса (7% от заготовленного) заложено на хранение в заглубленные траншеи и бурты, что может повлечь сверхнормативную их порчу, уменьшение питательной ценности и дополнительный расход в зимне-стойловый период содержания скота.

По результатам проведенного мониторинга местным органам власти и сельхозорганизациям в оперативном порядке внесены предложения по устранению выявленных упущений и недостатков, привлечению виновных лиц к ответственности.

Их выполнение взято на контроль.