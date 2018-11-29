В Могилевской области создали 160 свободных от курения зон. К местам, где запрещено «дымить», также отнесены 618 остановок общественного транспорта. Все они обозначены специальными знаками, сообщила корреспонденту сайта заведующий отделом общественного здоровья Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Петерсон.

Собеседница уточнила, что с начала 2018 года в регионе появилось 8 новых зон, свободных от табака: в Горках, Дрибине, Славгороде и Кировском районе. Последний буквально в октябре добавил к списку территории парка Жиличского исторического комплекса-музея и стадиона ГСУСУ «Кировская СДЮШОР». Кроме того с инициативой по созданию новых зон в адрес органов исполнительной власти уже обратились Белыничский, Быховский, Кличевский, Костюковичский, Климовичский, Кировский и Славгородский районные центры гигиены и эпидемиологии.

Согласно данным республиканского социологического исследования, в нашей области курит 28,8% населения от 16 лет и старше, в целом по стране — 29,6% (данные STEPS 2016 «Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Республике Беларусь »). Вместе с тем, на Могилевщине в отношении табакокурения наблюдается положительная тенденция снижения и стабилизации показателей распространенности. Если в 2012 году количество курящего населения в регионе составляло 33,5%, то в 2017-м – 26,4% (по результатам областного анкетирования, проведенного специалистами УЗ «МОЦГЭиОЗ»).

«В 2017 году изучено отношение к табакокурению населения, проживающего на административных территориях, вовлеченных в проект «Здоровые города», — рассказала Наталья Петерсон. — Наименьшее количество курящих отмечено Горках (19,5%) и Бобруйске (23,5%)».

Работа по созданию территорий, свободных от курения, проводится в соответствии с решениями городских и районных исполнительных комитетов в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь » на 2016 — 2020.