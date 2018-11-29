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Preston теперь принадлежит торговой сети Соседи
Стоимость сделки не разглашается, но сообщается, что все долговые обязательства перед поставщиками и подрядчиками перешли на баланс к «Соседям».
На данные момент под вывеской «Preston» продолжает работать всего 4 магазина. Однако в ближайшие дни планируется заменить вывески на новые, а также поставить в эти магазины необходимые товары и оборудование для работы в соответствии со стандартами и форматом сети «Соседи», сохранив при этом важные особенности бывшего «Preston».
Сегодня под брендом «Соседи» работает 91 магазин и около 4 тыс. человек в 16 городах Беларуси. При этом владельцы данной сети отмечают, что большинство работников «Preston» продолжат работу с новым руководством.
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Как сообщила сайту TUT.BY пресс-служба компании Арвитфуд , которая управляла сетью магазинов Preston , 29 ноября 2018 года завершилась сделка по покупке их магазинов...
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