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Банк ВТБ (Беларусь) организовал детский праздник в ивацевичской больнице в рамках проекта Мир без слез

30.11.2018 16:30 — Разное | Myfin  
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Банк ВТБ (Беларусь) организовал детский праздник в ивацевичской больнице в рамках проекта Мир без слез
Банк ВТБ (Беларусь)

Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта «Мир без слез»: банк финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских отделений и больниц по всей стране, а также устраивает представления для детей. В этот раз в праздничной программе приняли участие давние партнеры проекта - компания «Химикидс» (серия научных химических опытов детей), а также аниматоры праздничного агентства «Сюрприз» (г.Барановичи) с шоу мыльных пузырей.

В 2018 году банк ВТБ (Беларусь) оказал помощь ивацевичской больнице в размере 19 000 белорусских рублей. На выделенные средства администрацией учреждения были закуплены стоматологический комплекс, фототерапевтические облучатели для лечения желтухи новорожденных, и развивающие игрушки.

Благотворительная программа «Мир без слез» создана в 2003 году по инициативе ПАО Банк ВТБ (Россия) с целью поддержки учреждений детского здравоохранения, детей-сирот и детей с особенностями психофизического развития. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) первым из дочерних банков Группы присоединился к программе: в 2008 году помощь была оказана 2-ой городской детской клинической больнице города Минска. За время проведения программы банк ВТБ (Беларусь) оказал финансовую поддержку медицинским учреждениям в 25 городах Республики Беларусь. Общий объем средств, направленных на реализацию проекта, составил  около 224 000 белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября в педиатрическом отделении центральной районной больницы города Ивацевичи состоялось очередное представление для детей, которое организовал банк ВТБ...
 
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