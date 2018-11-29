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В Польше уже 10 человек погибли от холода
Новости Польши. 5 человек погибли от холода ночью с 29 на 30 ноября в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Морозная погода держится в последнее время на территории всей страны. По данным Правительственного центра безопасности Польши, с начала холодов жертвами стали уже 10 граждан. В 2017 году от переохлаждения в этой стране умерли 46 местных жителей.
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Новости Польши. 5 человек погибли от холода ночью с 29 на 30 ноября в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морозная погода держится в последнее время...
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