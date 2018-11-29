ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польше уже 10 человек погибли от холода

30.11.2018 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Польши. 5 человек погибли от холода ночью с 29 на 30 ноября в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше уже 10 человек погибли от холода

Морозная погода держится в последнее время на территории всей страны. По данным Правительственного центра безопасности Польши, с начала холодов жертвами стали уже 10 граждан. В 2017 году от переохлаждения в этой стране умерли 46 местных жителей.
Новости по теме

Аномальные холода в Великобритании стали причиной гибели тысячи морских звёзд, крабов и рыб

В Глубокском районе спасли замерзающую в автомобиле семью из Германии

Сотрудники МЧС спасли семью из Германии, застрявшую на трассе в Глубокском районе из-за морозов

«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут»

Аномальные холода в Аргентине: температура упала до -25,5ºС, семь человек погибли

Ночью до -12ºС, днем -3ºС: погода на 11 и 12 февраля

Когда спадут морозы в Беларуси?

Повело и одну машину, и вторую: последствия циклона «Эрика» в Беларуси
‡агрузка...
Новости 24 часа

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

В Польше уже 10 человек погибли от холода

Александр Лукашенко поставил задачу сократить импорт сырья и запчастей для техники в льноводстве

Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи

Президент Беларуси о льняной отрасли: должна в течение трёх лет минимум в два раза эффективнее стать

Украина ограничила въезд в страну для граждан России

Все новости
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Польши. 5 человек погибли от холода ночью с 29 на 30 ноября в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морозная погода держится в последнее время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеист минского "Динамо" примет участие в Матче звезд КХЛ в Казани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика