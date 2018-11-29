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В первый день зимы в Беларуси ожидаются снег и до -16°C
Новости Беларуси. Первый день календарной зимы в Беларуси ожидается морозным.
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Днём на большей части Беларуси будет идти снег, вероятность этого составляет 80-90%. На юго-западной территории республики вероятность осадков значительно ниже – 5-10%.
Ночью температура воздуха составит -9… -12°C, при прояснениях воздух остынет до -14… -16°C. Днём будет немного теплее: от -3… -5°C в Брестской области до -6… -8°C в Минской и Могилёвской областях.
Согласно предсказаниям синоптиков, в воскресенье 2 декабря морозная погода сохранится, а в начале рабочей недели в дневное время столбик термометра поднимется выше нуля.
Ранее мы сообщали, что в последние дни осени температура в Беларуси была на несколько градусов ниже климатической нормы.
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Новости Беларуси. Первый день календарной зимы в Беларуси ожидается морозным. Как сообщает Белгидромет, ночью 1 декабря в республике будет в основном без...
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