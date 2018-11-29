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В Минском районе мужчина причинил сожительнице ожог раскалённым утюгом

30.11.2018 16:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минском районе мужчина пытал сожительницу раскалённым утюгом. Выясняются обстоятельства противоправных действий.  

Как сообщает УСК по Минской области, 30 октября 36-летняя жительница Минского района обратилась за медпомощью. У пациентки были травмы, в том числе ожог руки.  

По имеющейся информации, накануне в агрогородке Петришки между сожителями произошёл конфликт из-за ревности. Во время ссоры нетрезвый 34-летний владелец дома избил женщину, после чего приложил к её руке раскалённый утюг.  

В Минском районе мужчина причинил сожительнице ожог раскалённым утюгом
Фото: УСК по Минской области  

Действия мужчины квалифицированы по статье «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения». Изъяты вещественные доказательства, проводятся следственные и процессуальные действия с подозреваемым, потерпевшей и свидетелями.  

Фигурант отпущен под обязательство о явке, в его отношении проводится судебно-психиатрическая экспертиза.  

Расследование продолжается.  

Осенью 2018 года в Минске мужчина напал на 77-летнюю женщину. 

Гражданка смогла сбежать – подробнее здесь.  
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минском районе мужчина пытал сожительницу раскалённым утюгом. Выясняются обстоятельства противоправных действий.   Как сообщает УСК по...
 
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