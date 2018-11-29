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Хоккеист минского "Динамо" примет участие в Матче звезд КХЛ в Казани

30.11.2018 17:37 — Разное | Tut.by  
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Континентальная хоккейная лига объявила составы участников звездного уикенда, который состоится 19 и 20 января 2019 года в Казани. Сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день — в Матче звезд КХЛ, который вновь пройдет в формате мини-турнира.


Кристиан Хенкель. Фото: hcdinamo.by

Среди тех, кто приглашен на звездный хоккейный праздник — защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель.

Белорус попал в состав команды дивизиона Тарасова вместе с вратарями Ильей Сорокиным (ЦСКА) и Константином Барулиным («Сочи»), защитниками Якубом Накладалом и Александром Елесиным (оба — «Локомотив»), Никитой Нестеровым (ЦСКА), нападающими Кириллом Капризовым (ЦСКА), Андреем Локтионовым («Локомотив»), Миро Аалтоненом («Витязь»), Михалом Ржепиком («Слован») и Эриком О’Деллом (ХК «Сочи»).

Нынешний сезон — пока лучший для Кристиана Хенкеля в КХЛ. В 32 матчах Крис уже забросил 4 шайбы и отдал 11 результативных передач, его показатель полезности «+1».

Состав остальных команд на звездное шоу в Казани:

Дивизион Боброва

Вратари:

Юлиус Гудачек («Спартак», выбор СМИ),
Магнус Хелльберг (СКА, выбор КХЛ);

Защитники:

Мэтью Майоне («Динамо» Рига, выбор болельщиков),
Патрик Херсли (СКА, выбор болельщиков),
Сами Лепистё («Йокерит», выбор СМИ),
Миика Койвисто («Динамо» Москва, выбор КХЛ);

Нападающие:

Линус Виделль («Динамо» Рига, выбор болельщиков),
Никита Гусев (СКА, выбор болельщиков),
Дмитрий Кагарлицкий («Динамо» Москва, выбор СМИ),
Александр Хохлачев («Спартак», выбор КХЛ),
Александр Барабанов (СКА, выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари:

Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ),
Владислав Подъяпольский («Ак Барс», выбор КХЛ);

Защитники:

Пол Постма («Ак Барс», выбор болельщиков),
Никита Трямкин («Автомобилист», выбор болельщиков),
Виктор Антипин («Металлург», выбор СМИ),
Денис Баранцев («Торпедо», выбор КХЛ);

Нападающие:

Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков),
Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков),
Виталий Кравцов («Трактор», выбор СМИ),
Юусо Пуустинен («Нефтехимик», выбор КХЛ),
Стеффан Да Коста («Автомобилист», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева

Вратари:

Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор СМИ),
Игорь Бобков («Авангард», выбор КХЛ);

Защитники:

Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков),
Даррен Диц («Барыс», выбор болельщиков),
Марк-Андре Граньяни («Куньлунь РС», выбор СМИ),
Ян Коларж («Амур», выбор КХЛ);

Нападающие:

Сергей Широков («Авангард», выбор болельщиков),
Илья Михеев («Авангард», выбор болельщиков),
Антон Бурдасов («Салават Юлаев», выбор СМИ),
Роман Старченко («Барыс», выбор КХЛ),
Никита Михайлов («Сибирь», выбор КХЛ).

Всего на главное хоккейное шоу сезона в столицу Татарстана отправятся 44 хоккеиста, из 23 клубов КХЛ.

Выбор участников недели звезд хоккея традиционно проходил в три этапа. Первыми свой выбор сделали болельщики: путем голосования они определили по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу, защитнику и форварду назвали представители СМИ. Последние 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) были выбраны решением КХЛ. А в преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится накануне в Нижнекамске.

 
 
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Континентальная хоккейная лига объявила составы участников звездного уикенда, который состоится 19 и 20 января 2019 года в Казани. Сборные четырех дивизионов примут...
 
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