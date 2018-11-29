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Хоккеист минского "Динамо" примет участие в Матче звезд КХЛ в Казани
Континентальная хоккейная лига
Среди тех, кто приглашен на звездный хоккейный праздник — защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель.
Белорус попал в состав команды дивизиона Тарасова вместе с вратарями Ильей Сорокиным (ЦСКА) и Константином Барулиным («Сочи»), защитниками Якубом Накладалом и Александром Елесиным (оба — «Локомотив»), Никитой Нестеровым (ЦСКА), нападающими Кириллом Капризовым (ЦСКА), Андреем Локтионовым («Локомотив»), Миро Аалтоненом («Витязь»), Михалом Ржепиком («Слован») и Эриком О’Деллом (ХК «Сочи»).
Нынешний сезон — пока лучший для Кристиана Хенкеля в КХЛ. В 32 матчах Крис уже забросил 4 шайбы и отдал 11 результативных передач, его показатель полезности «+1».
Состав остальных команд на звездное шоу в Казани:
Дивизион Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак», выбор СМИ),
Защитники:
Мэтью Майоне («Динамо» Рига, выбор болельщиков),
Нападающие:
Линус Виделль («Динамо» Рига, выбор болельщиков),
Дивизион Харламова
Вратари:
Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ),
Защитники:
Пол Постма («Ак Барс», выбор болельщиков),
Нападающие:
Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков),
Дивизион Чернышева
Вратари:
Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор СМИ),
Защитники:
Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков),
Нападающие:
Сергей Широков («Авангард», выбор болельщиков),
Всего на главное хоккейное шоу сезона в столицу Татарстана отправятся 44 хоккеиста, из 23 клубов КХЛ.
Выбор участников недели звезд хоккея традиционно проходил в три этапа. Первыми свой выбор сделали болельщики: путем голосования они определили по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу, защитнику и форварду назвали представители СМИ. Последние 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) были выбраны решением КХЛ. А в преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится накануне в Нижнекамске.
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Континентальная хоккейная лига объявила составы участников звездного уикенда, который состоится 19 и 20 января 2019 года в Казани. Сборные четырех дивизионов примут...
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