Главреду TUT.by отказали в ходатайстве. Она остаётся последней обвиняемой по «делу БелТА»

30 ноября главному редактору TUT.by Марине Золотовой отказали в ходатайстве − она добивалась прекращения уголовного дела, как остальные 14 журналистов, проходящих по «делу БелТА», пишет TUT.by. Всех, кроме Золотовой, перевели из разряда обвиняемых в свидетели, в их отношении прекратили уголовное дело и ограничились штрафами.

Решение отказать в ходатайстве главреду озвучил руководитель следственной группы Александр Семеник. Соответствующий документ ей отправлен по почте, Марине дали месяц на ознакомление с материалами дела. После этого она может вновь обратиться с ходатайством. Марина Золотова остается последней обвиняемой по «делу БЕЛТА». Её обвиняют по части второй статьи 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи − от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Всех остальных 14 сотрудников СМИ освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной − они выплатили штрафы и возместили предъявленный ущерб в размере от трёх до 17 тысяч рублей. 29 ноября освободили главреда БелаПАН Ирину Левшину − это решение выпало на её день рождения.