Самыми «выездными» остаются продукты из нефти (их поставки увеличились на 28,7% до 4,97 млрд долларов), а большую часть товарной структуры экспорта занимают минеральные продукты — 6,7 млрд долларов. Значительную долю белорусской продукции, вывозимой за рубеж, составили товары АПК. Какие?





Калийные удобрения





По традиции ожидаемо возглавляет рейтинг товаров АПК один из агрохимических товаров с большим отрывом от всех других видов продукции. Его экспорт вырос на 16,6% до 1,95 млрд долларов.





Сыры и творог





На второй строке, несмотря на снижение темпа поставок на 1,4% находятся белорусские сыры и творог. Они «положили» в государственный бюджет еще 584 млн долларов.





Тракторы и седельные тягачи





Белорусская сельскохозяйственная техника снизила свою популярность за рубежом на 5,2% до 423,9 млн долларов.





Сливочное масло





За девять месяцев этого года масла было вывезено на 6,6% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. В стоимостном выражении экспорт составил 303,4 млн долларов.





Свежая и охлажденная говядина





Замыкает ТОП-5 самых «выездных» товаров АПК этот вид мясной продукции. Белорусскую говядину стали ценить на 12,6% больше, что позволило стоимостному объему сложиться на уровне 286,5 млн долларов и попасть в рейтинг.









Отметим, что большую часть товарной структуры экспорта занимают минеральные продукты — 6,7 млрд долларов. Машины, оборудование и транспортные средства немного отстают от продукции химической промышленности (соответственно 4,1 и 4,76 млрд долларов). Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимают в структуре товаров более скромное место: за девять месяцев этого года денежный эквивалент их экспорта в составил 3,75 млрд долларов.





Напомним, что основным торговым партнером Беларуси остается Россия: 9,57 из 25 млрд долларов белорусского экспорта обеспечили поставки товаров на ее территорию. На втором месте — Украина (3,09 млрд долларов), на третьем — Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2,29 млрд долларов), куда Беларусь за отчетный период нарастила поставки на 39,2%.