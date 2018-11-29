Кандидатура Гришина предлагалась на пост главы Белорусского лыжного союза

Первый председатель союза после реформы был избран без учета голоса федерации фристайла, утверждает главный тренер сборной Николай Козеко. Фристайлисты предлагали на этот пост первого олимпийского чемпиона в зимних видах спорта в Беларуси Алексея Гришина.





TUT.BY . «Такой ход позволил бы Алексею построить международную карьеру, что впоследствии представляло бы для нас еще большую ценность. Алексей владеет английским языком, у него есть харизма. Как он говорил, не выпустил бы судей из кабинки, пока они не изменили бы оценки прыжку Антона. Это была позиция! Алексей мог проявить волю, но, к сожалению, никого, как он, не оказалось в Пхенчхане», – цитирует Козеко





Незащищенность тренера и спортсмена в случае необъективного судейства Николай Козеко видит главной проблемой фристайла, оттого заостряет внимание на ней между Олимпиадами в Пхенчхане и Пекине в 2022 году, пока еще можно предупредить вероятные негативные проявления.









«Чиновнику легко выкрутиться из такой ситуации, переложив вину на тренера или спортсмена, хотя именно лыжный союз должен отстаивать их интересы. В случае с Антоном приемлемым было решение о допуске тринадцатого участника к финалу. Инициировать такое предложение должен кто-то, кто выше тренера», – признает Козеко.





Напомним, Алексей Гришин в феврале был избран в Минский городской совет депутатов.