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Младшая дочь Трампа встречается с нигерийским миллиардером

30.11.2018 17:29 — Разное | Партизан  
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Стало известно, что дочь Дональда Трампа Тиффани встречается с богатым наследником из Нигерии. Девушка уже познакомила избранника с семьей.

25-летняя Тиффани Трамп — дочь президента США и его второй жены Марлы Мейплз. Девушку назвали в честь ювелирной Tiffany & Cо. Несмотря на опыт в моделинге и музыкальном бизнесе, Тиффани решила изучать юриспруденцию в университете Джорджтауна.

На День благодарения, который традиционно отмечается по всей Америке в четвертый четверг ноября, Тиффани Трамп представила семье своего избранника. Им оказался молодой наследник нигерийской компании Boulos Enterprises Майкл Булос



Познакомились молодые люди этим летом, пока отдыхали на одном и том же острове в Греции, а уже в сентябре впервые были замечены вместе на Неделе моды в Нью-Йорке. Правда тогда никто не понял, что Тиффани и Майкл встречаются.

К слову, бывший парень Тиффани, с которым она рассталась в начале этого года, категорически не нравился отцу девушки. Дело в том, что во время предвыборной гонки за президентское кресло Росс Механик (бывший парень Тиффани) активно поддерживал оппонента Трампа Хиллари Клинтон. 

А вот, со слов инсайдера, президент США, известный своими резкими высказываниями в адрес иммигрантов из Нигерии, был очарован новым бойфрендом дочери. Отметим, что Майкл живет в Лондоне.






 
 
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Стало известно, что дочь Дональда Трампа Тиффани встречается с богатым наследником из Нигерии. Девушка уже познакомила избранника с семьей.
 
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