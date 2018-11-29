Младшая дочь Трампа встречается с нигерийским миллиардером

25-летняя Тиффани Трамп — дочь президента США и его второй жены Марлы Мейплз. Девушку назвали в честь ювелирной Tiffany & Cо. Несмотря на опыт в моделинге и музыкальном бизнесе, Тиффани решила изучать юриспруденцию в университете Джорджтауна.





На День благодарения, который традиционно отмечается по всей Америке в четвертый четверг ноября, Тиффани Трамп представила семье своего избранника. Им оказался молодой наследник нигерийской компании Boulos Enterprises Майкл Булос.













Познакомились молодые люди этим летом, пока отдыхали на одном и том же острове в Греции, а уже в сентябре впервые были замечены вместе на Неделе моды в Нью-Йорке. Правда тогда никто не понял, что Тиффани и Майкл встречаются.





К слову, бывший парень Тиффани, с которым она рассталась в начале этого года, категорически не нравился отцу девушки. Дело в том, что во время предвыборной гонки за президентское кресло Росс Механик (бывший парень Тиффани) активно поддерживал оппонента Трампа Хиллари Клинтон.





А вот, со слов инсайдера, президент США, известный своими резкими высказываниями в адрес иммигрантов из Нигерии, был очарован новым бойфрендом дочери. Отметим, что Майкл живет в Лондоне.



















