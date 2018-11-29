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Глафира Мартинович: если Ирина Юрьевна Лепарская примет решение отойти от дел, сборной Беларуси будет очень тяжело

30.11.2018 17:19 — Разное | Партизан  
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Бывшая гимнастка-"художница", бронзовая медалистка Олимпиады в Пекине Глафира Мартинович в беседе с корреспондентом "ПБ" Сергеем Версоцким согласилась заглянуть в отдаленное будущее белорусской художественной гимнастики.

- Кто, на твой взгляд, смог бы взять на себя ответственность лидера, если вдруг Ирина Юрьевна в какой-то момент решит отойти от дел? Есть у кого-нибудь из молодежи такой же организаторский талант, тренерская хватка и безошибочная интуиция как у бессменного главного тренера?

- Знаешь, если Ирина Юрьевна примет решение отойти от дел, сборной будет очень тяжело. Тащить весь этот воз — ох, не знаю… Я сейчас не глубоко погружена в гимнастику, могу рассуждать, только глядя со стороны. Полагаю, все данные стать локомотивом просматриваются у Любы Черкашиной. Она сама в недалеком прошлом сильная "личница", бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. После завершения карьеры осталась работать в зале тренером, и теперь на очень хорошем счету как в сборной, так и в структуре ФИЖ. Опять же характер у нее сильный, волевой. Люба, безусловно, подходит на роль преемницы и будущего лидера, но сможет ли она, справится ли — этого сейчас никто не может знать.


 
 
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Бывшая гимнастка-"художница", бронзовая медалистка Олимпиады в Пекине Глафира Мартинович в беседе с корреспондентом "ПБ" Сергеем Версоцким согласилась заглянуть...
 
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