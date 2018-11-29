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Украина за последние сутки отказала во въезде восьмерым белорусам

30.11.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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За прошедшие сутки восьми гражданам Беларуси отказали во въезде на территорию Черниговской области из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки.

В Государственном пограничном комитете Беларуси belsat.eu отказали в комментарии по поводу ограничения, однако ответили в украинском ведомстве. По информации Государственного пограничного комитета Украины это не связано с военным положением.

«Гражданам Беларуси отказали, потому что на то были причины, они прописаны в отказах, которые им выдали на руки. Они сами вам могут о них рассказать. Это не связано с военным положением. Такой порядок пропуска был и раньше. Сейчас ограничен въезд для российских граждан-мужчин возрастом от 16 до 60 лет, так как эта категория и раньше имела более тщательный контроль».

По словам украинских пограничников, из России пропускают дипломатических представителей, водителей автобусов, иностранцев с разрешением на жительство, тех, кто едет на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью.

«Все другие должны подтверждать, зачем они к нам едут. Слова «я еду посмотреть Киев» не является подтверждением намерений и доказательством, что лицо не планирует ничего противоправного», – рассказали belsat.eu в Государственной пограничной службе Украины.



Верховная Рада Украины 26 ноября утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. Его ввели с 9 утра 28 ноября на 30 дней, то есть до 27 декабря в десяти областях страны – тех, которые граничат с Россией, Приднестровьем и побережьем Черного моря, а также в пограничной с Беларусью Черниговской областью.

Введение военного положения инициировал секретарь СНБО Александр Турчинов после того, как днем ​​ранее Россия захватила три украинских корабля в Керчинском проливе.

 
 
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За прошедшие сутки восьми гражданам Беларуси отказали во въезде на территорию Черниговской области из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки.
 
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