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Лебедько: Красулиной предлагали уехать на полгода, а вернуться через три месяца

30.11.2018 16:48 — Разное | Партизан  
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Пресс-секретаря ОГП Анну Красулину могут в любой момент разлучить с семьей и депортировать из страны. Ее жалоба на высылку уже рассмотрена, хотя подавала она ее всего 2 дня назад, 28 ноября. 

Лебедько: Красулиной предлагали уехать на полгода, а вернуться через три месяца
Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что власть мстит Анне Красулиной за несговорчивость. Именно поэтому силовики сейчас демонстрируют небывалую мобильность с ее высылкой из Беларуси. 

-- Анна Красулина не согласилась пойти на тот вариант, который ей предлагали, -- комментирует "Белорусскому партизану" ситуацию Анатолий Лебедько. – Ей говорили: смирись, проглоти все и тихонько уезжай из страны, а мы тебе за это штамп о депортации поставим на полгода, и если у нас будет хорошее настроение, то через три месяца разрешим вернуться к семье, родным и близким. 

-- А ей так действительно говорили?

-- Да. Если не будете шуметь и создавать ажиотажа, мы вам депортацию на полгода выпишем, и все будут при своих интересах. Наверное, кто-то бы согласился на такой вариант. Но Анна проявила принципиальность. А это всегда вызывает дополнительное раздражение у тех людей, которые принимают конкретные решения. Поэтому не успела она подать жалобу – и вот такая скорострельность, ее уже рассмотрели. Кое-кто закусил удила и хочет любой ценой выкинуть Анну из страны.

-- Кошмар, конечно…

-- А связано это с тем, что у неких кураторов Объединенной гражданской партии и тех, кто сидит на жердочке повыше, сложилось впечатление, что ОГП сейчас переживает не самые светлые времена. И они решили добить партию.

Уязвимость любой политической структуры – это конкретные люди, на которых она держится. Людей в ОГП много, но все равно есть те, кто отвечает за конкретное направление работы. Анна Красулина – не просто пресс-секретарь, она курировала информационный блок. И делала свою работу, на наш взгляд, профессионально. 

Анна человек целостный и ценностный. Если ее сейчас выдернуть из ОГП, а за ней – еще пару ключевых персон, может, партия еще больше надломится. А впереди – избирательная компания, значит, десятки людей в погонах за развал партии получат как минимум премию…

История с Анной Красулиной – это ведь не только ОГП вызов. Международные структуры все время пытаются проверить, где стоят флажки. В последнее время было несколько резонансных историй  – дело профсоюзов, дело БелТА, сейчас дело Красулиной. Международные структуры, посольства, конечно, реагируют на все это, но… 

Очень осторожно, стараясь не разозлить товарищей от власти в высоких кабинетах. Поэтому для них это тоже тест, проверка. Тем более что впереди выборы…

-- Вы заявили, что начинаете кампанию солидарности с Анной. А в чем она будет заключаться? Чем конкретно ей сейчас можно помочь?

-- Чем больше людей будут знать об этой истории – тем лучше. И если еще у кого-то есть надежда на право, на справедливый суд – то это история точно не про Беларусь. Сегодня -- Красулина, а завтра на ее месте может оказаться любой другой человек.

Когда пополам разрывают семью, когда те же силовики совершенно точно знают, что у Анны нет никаких запасных аэродромов ни в России, ни в Украине, ни в Европе, и что если ее сегодня вечером посадят в какой-то поезд – то для Красулиной это будет путь в никуда. У нее нет ни работы, ни жилья в чужой стране.

Мы будем поднимать международные организации, суды, возможно, даже на улицы выйдем – молчать точно не будем по поводу этого беспредела.

 
 
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Пресс-секретаря ОГП Анну Красулину могут в любой момент разлучить с семьей и депортировать из страны. Ее жалоба на высылку уже рассмотрена, хотя подавала она ее...
 
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