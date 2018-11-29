Ложка наркоты в бочке с мёдом: белорус и его российский подельник попались на перевозке наркотиков

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).





По версии следствия, в июне 2018 года по интернету сообщники получили информацию от координатора о местонахождении закладок наркотических средств и психотропных веществ на территории Московской области.





Забрав свертки с гашишем, марихуаной и амфетамином, подельники расфасовали товар в 50 полимерных пакетов, которые положили на дно бидона и залили все медом. Затем они нашли автомобиль, который направлялся Волгоградскую область, и напросились в попутчики.





На стационарном посту машину остановили сотрудники полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, оперативное сопровождение этого дела осуществляли сотрудники ФСБ, так что правоохранители знали, что нужно искать.





В ходе личного досмотра в рюкзаке одного из пассажиров был обнаружен бидон с медом, на дне которого находились расфасованные наркотики общей массой свыше 464 г и психотропное вещество массой более 276 г.





Расследование уголовного дела проводилось следователем УФСБ России по Волгоградской области. Белорус и его подельник вину полностью признали. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.





Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд Волгоградской области.