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Instagram разрешил ограничивать доступ к Stories

30.11.2018 17:54 — Разное | Tut.by  
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С пятницы, 30 ноября, пользователи социальной сети Instagram получили возможность управлять тем, кто имеет доступ к Stories — фотографиям и видео с наложенными поверх текстом и рисунками (или без них), которые исчезают спустя 24 часа после публикации. Принадлежащая Facebook соцсеть сообщила об этом в своем блоге, пишет РБК.


Фото: Reuters

Пользователи смогут сформировать список близких друзей (Close Friends) и ограничивать видимость Stories этим списком.

«Сообщество наших пользователей увеличилось, а иногда вы хотите чем-то поделиться не для всеобщего обозрения. С Close Friends у вас появляется возможность поделиться личными моментами с небольшой группой отобранных вами пользователей», — прокомментировала нововведение соцсеть.

Попасть в настройки группы пользователей можно из всплывающего меню в профиле. Список близких друзей видит только владелец аккаунта, подать запрос на добавление в него невозможно.

Если при просмотре чужих Stories пользователь увидит зеленый значок в нижней части экрана, это значит, что автор публикации добавил его в список близких друзей. Нововведение доступно с 30 ноября как для iOS, так и для Android.

Facebook приобрела Instagram в 2012 году за 1 млрд долларов. Минувшим летом аналитик Bloomberg предположил, что если бы этого не произошло, компания бы сейчас стоила свыше 100 млрд долларов.

 
 
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Пользователи смогут сформировать список близких друзей (Close Friends) и ограничивать видимость Stories этим списком.
 
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