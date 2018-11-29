Все члены ВТО должны противостоять односторонним и протекционистским мерам - заявление лидеров стран БРИКС

Лидеры стран БРИКС считают протекционистские меры противоречащими духу ВТО и призывают всех членов этой организации противостоять подобным действиям.

"Односторонние и протекционистские меры противоречат духу и правилам ВТО", - говорится в заявлении для СМИ по итогам неформальной встречи лидеров стран БРИКС "на полях" саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Главы России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР призвали страны-члены ВТО "противостоять таким несоответствующим Организации мерам, выполнять обязательства, принятые на себя в рамках ВТО, и отменить такие меры дискриминационного и ограничительного характера".

Участники встречи подчеркнули важность механизма разрешения споров ВТО для ее надлежащего функционирования.

"В этой связи мы призываем к немедленному возобновлению процесса отбора членов Апелляционного органа ВТО в качестве ключевой предпосылки для стабильной и эффективной работы системы разрешения споров Организации", - заявили лидеры стран БРИКС.

Они также высказались в поддержку основанной на правилах многосторонней торговой системы, которую и воплощает в себе ВТО, с целью обеспечения транспарентной, недискриминационной, открытой и инклюзивной международной торговли.

Кроме того, в заявлении говорится, что страны БРИКС выражают общую готовность приступить к откровенным и ориентированным на результат переговорам с другими членами ВТО с целью совершенствования функционирования Организации.

В заявлении лидеров стран БРИКС говорится о поддержке усилий, направленных на совершенствование ВТО с целью повышения ее актуальности и эффективности для борьбы с нынешними и будущими вызовами.

"В этой работе должны быть сохранены основные ценности и принципы ВТО, а также отражены интересы всех членов Организации, в особенности интересы развивающихся стран", - отмечается в документе.