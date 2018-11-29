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В Брюсселе полиция применила водометы против "желтых жилетов"

30.11.2018 17:44 — Разное | Интерфакс  
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Полиция в Брюсселе применила водометы против представителей бельгийского движения "желтых жилетов", когда начавшаяся блокировкой автомобильного транспорта в Брюсселе акция превратилась в беспорядки, сообщает в пятницу телеканал BFM.

Применить водяные пушки полиция была вынуждена, чтобы рассеять толпу протестующих, которые пытались пройти в "нейтральную зону" - квартал правительственных зданий. В ответ в нее полетели камни, бильярдные шары, петарды и дымовые шашки.

Около трехсот участников несанкционированной акции предприняли попытку пройти в эту зону, на территории которой запрещены любые манифестации, сообщила СМИ официальный представитель столичной полиции Илзе Ван де Кере.

Разбушевавшиеся "желтые жилеты" повалили несколько столбов, опрокинули полицейский автомобиль, и еще один подожгли. Порядка 60 человек задержали, потому что у них при себе были запрещенные предметы: ножи, файеры.

Протесты начались утром в пятницу на важном для автомобильного движения в Брюсселе перекрестке авеню Дез Ар и улицы Луа, они создали огромную пробку близ квартала учреждений ЕС.

Полиция призывает граждан избегать района столкновений. Несколько брюссельских автомобильных туннелей закрыты.

Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо.

 
 
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Полиция в Брюсселе применила водометы против представителей бельгийского движения "желтых жилетов", когда начавшаяся блокировкой автомобильного транспорта в...
 
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