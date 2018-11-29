ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главы МИД стран G7 выражают обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе

30.11.2018 17:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Главы МИД Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выражают крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа", - говорится в нем.

"Мы настоятельно призываем к проявлению сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", - отмечается в нем.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли. "Мы призываем Россию освободить задержанный экипаж и корабли и воздержаться от созданий препятствий к законному проходу через Керченский пролив", - говорится в тексте заявления.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей.

Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы МИД Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выражают крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД Volkswagen столкнулся с грузовиком. Пассажирка легковушки погибла, движение затруднено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика