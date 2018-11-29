Главы МИД стран G7 выражают обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе

Главы МИД Канады, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Британии, США, а также Верховный представитель ЕС выражают крайнюю обеспокоенность действиями России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

"Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа", - говорится в нем.

"Мы настоятельно призываем к проявлению сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", - отмечается в нем.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли. "Мы призываем Россию освободить задержанный экипаж и корабли и воздержаться от созданий препятствий к законному проходу через Керченский пролив", - говорится в тексте заявления.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей.

Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.