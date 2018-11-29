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Компанию Александра Кныровича признали банкротом
Компания будет ликвидирована до 19 ноября 2019 года. Имущество компании будет продано.
Таково
Компания была зарегистрирована в 2005 году.
Александра Кныровича в июле текущего года осудили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен был осужден на 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
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Компания Кныровича будет ликвидирована до 19 ноября 2019 года.
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