Компанию Александра Кныровича признали банкротом



Александр Кнырович. Фото: bel.biz

Компания будет ликвидирована до 19 ноября 2019 года. Имущество компании будет продано.

Таково решение Экономического суда Минской области.

Компания была зарегистрирована в 2005 году.

Александра Кныровича в июле текущего года осудили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмен был осужден на 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.