

БПС-Сбербанк отмечен наградой американского Citibank

Один из крупнейших банков мира ежегодно выбирает лучшие банки в различных странах за высокое качество оформления платежных поручений. В этот раз в число победителей вошел БПС-Сбербанк. Его взаимодействие с банками-корреспондентами осуществляется с использованием технологии STP (Straight Through Processing), что позволяет снизить издержки за счет автоматизации обработки платежей.

Банк не первый раз получает признание глобальных лидеров финансовой сферы. Ранее БПС-Сбербанк также получал награды от Commerzbank, ПАО Сбербанк и Deutsche Bank в различных областях международного сотрудничества.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43 % акций). Банк располагает разветвленной сетью корреспондентских счетов в крупнейших банках мира и обеспечивает высокий уровень сервиса в сфере обслуживания международных расчетов.