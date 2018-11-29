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БПС-Сбербанк отмечен наградой американского Citibank

30.11.2018 17:35 — Разное | Myfin  
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БПС-Сбербанк отмечен наградой американского Citibank
БПС-Сбербанк отмечен наградой американского Citibank

Один из крупнейших банков мира ежегодно выбирает лучшие банки в различных странах за высокое качество оформления платежных поручений. В этот раз в число победителей вошел БПС-Сбербанк. Его взаимодействие с  банками-корреспондентами осуществляется с использованием технологии  STP (Straight Through Processing), что позволяет снизить издержки за счет автоматизации обработки платежей.

Банк не первый раз получает признание глобальных лидеров финансовой сферы. Ранее БПС-Сбербанк также получал награды от Commerzbank, ПАО Сбербанк и Deutsche Bank в различных областях международного сотрудничества.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43 % акций). Банк располагает разветвленной сетью корреспондентских счетов в крупнейших банках мира и обеспечивает  высокий уровень сервиса в сфере обслуживания международных расчетов.

 
 
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Американский Citibank отметил БПС-Сбербанк как один из лучших банков в сфере международных расчетов. Белорусский банк стал обладателем награды Straight Through Processing Excellence...
 
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