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В сети появились кадры с 40-метровым автопоездом с оборудованием для БелАЭС

30.11.2018 18:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Любопытные кадры движения 40-метрового автопоезда, который доставляет оборудование для БелАЭС, появились в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль движется по Витебской области. Интересно, что по пути следования состав сопровождают энергетики. Дело в том, что груз габаритный, высотой 8,5 метров. Помощь специалистов требуется для организации безопасного проезда. 6 ремонтных бригад, 2 автогидроподъемника и 27 человек персонала обеспечивают движение.

В сети появились кадры с 40-метровым автопоездом с оборудованием для БелАЭС

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Новости Беларуси. Любопытные кадры движения 40-метрового автопоезда, который доставляет оборудование для БелАЭС, появились в сети, сообщили в программе Новости «24...
 
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