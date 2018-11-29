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В сети появились кадры с 40-метровым автопоездом с оборудованием для БелАЭС
Новости Беларуси. Любопытные кадры движения 40-метрового автопоезда, который доставляет оборудование для БелАЭС, появились в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомобиль движется по Витебской области. Интересно, что по пути следования состав сопровождают энергетики. Дело в том, что груз габаритный, высотой 8,5 метров. Помощь специалистов требуется для организации безопасного проезда. 6 ремонтных бригад, 2 автогидроподъемника и 27 человек персонала обеспечивают движение.
29 ноября в Лепельском районе пришлось отключить более 20 высоковольтных линий электропередачи. Потребители не пострадали, их перевели на резервные источники.
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В сети появились кадры с 40-метровым автопоездом с оборудованием для БелАЭС
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Новости Беларуси. Любопытные кадры движения 40-метрового автопоезда, который доставляет оборудование для БелАЭС, появились в сети, сообщили в программе Новости «24...
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