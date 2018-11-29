Какие стеклоомыватели могут принести вред здоровью

С наступлением зимнего периода в адрес Хотимского районного центра гигиены и эпидемиологии постоянно поступают сведения из центров гигиены республики о несоответствующем качестве стеклоомывающих незамерзающих жидкостей для автомобилей, которые реализуются в торговой сети. В настоящее время у нас имеется информация о следующей продукции, произведенной в России и несоответствующей установленным требованиям: жидкости стеклоомывающие незамерзающие «ICE DRIVE- 30», «Frozok-30» , «Clan Way-3», «Arctic Gleid-30», «Redline-30».

К незамерзающим жидкостям предъявляются 2 требования: не замерзать в морозы и тем самым обеспечить чистое лобовое стекло автомобиля и быть безопасной для водителя и пассажиров.

При вступлении Беларуси в состав Таможенного союза основным веществом при изготовлении стеклоомывающих незамерзающих жидкостей является изопропиловый спирт. Это не очень дешевый продукт, в результате стеклоомыватель на его основе получается дороже. Поэтому некоторые производители, чтобы удешевить свой товар, подмешивают к дорогому изопропиловому спирту дешевый ядовитый метанол. Метанол или метиловый спирт – яд, действующий на нервную и сосудистую систему человека. При вдыхании его паров может нарушаться зрение и возникнуть головокружение, а при употреблении внутрь — резкое падение давления, поражения печени, грозящие смертельным исходом. При выборе стеклоомывающей незамерзающей жидкости надо понимать, что качественный товар стоит дороже.

При покупке стеклоомывающей жидкости надо быть внимательным и осторожным. Несмотря на жесткие требования нормативов и контроль со стороны государственных организаций в торговые сети страны продолжают поступать не соответствующие требованиям ядовитые стеклоомыватели, выпущенные на основе метанола. Часто они не выдерживают заявленных на этикетке температур, замерзают при относительно высокой температуре.

При выборе товара необходимо обращать внимание на этикетку. На этикетке качественной жидкости всегда подробно прописан ее состав, указан производитель с реквизитами. Кроме того, на качественной жидкости этикетка влагостойкая, текст на ней не размазывается под действием влаги. Приобретать товар лучше в специализированных магазинах, а не у сомнительных продавцов. При покупке товара обязательно попросите у продавца документы, подтверждающие его качество и безопасность.

Валентина МАКАРЕНКО,

помощник врача-гигиениста УЗ «Хотимский райЦГЭ»